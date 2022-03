11 yıldır evinin bodrumunda kıyamet bekleyen kadın!

Haberin Devamı

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan Rowan MacKenzie, işlerin 'kötüye gidebileceği' korkusuyla 11 yıl önce ailesi için kıyamet hazırlıklarına başladı. Bunun nedeni herhangi bir sorun karşısında hazırlıklı ve her durumda hayatta kalmak için yeterli yiyecekle malzemeye sahip olması gerektiğine dair olan inancıydı.

38 yaşındaki MacKenzie, önce dolapları doldurmaya başladı. Fasulye ve pirinç gibi uzun ömürlü temel gıdalar satın alıp stokluyordu. Ancak stokları arttıkça, evinin bodrum katında yaklaşık 10 bin dolara mal olan gizli bir sığınak inşa etmeye karar verdi.

Sığınak için kolları sıvayan MacKenzie, bolca yiyecek ve suyun yanı sıra içinde çeşitli silahlar, bıçaklar ve bol miktarda mühimmat da bulunan geniş bir hayatta kalma alanı inşa etti.





Rowan MacKenzie, evinin bodrumunda gizli bir sığınak inşa etmek için 10 bin dolar harcadı. Sığınakta yiyecek, su, ilkyardım malzemeleri ve silahlar da dahil olmak üzere iki yıl yetecek kadar malzeme var.

Bu konuyu fazlasıyla ciddiye alan MacKenzie, sosyal medyadan sığınağını paylaşıyor ve herkesi ‘kıyamet hazırlıkları’ yapmaya davet ediyor. Bunun çok gerekli olduğunun da altını çizen MacKenzie, yeni başlayanlara ya da başlamak isteyenlere de ipuçları ve tavsiyelerde bulunuyor.

İKİ YIL YETECEK KADAR MALZEMESİ VAR

“Herhangi bir sığınak için bir numaralı zorunluluk savunmadır” diyen MacKenzie şunları söylüyor:

“Sığınağınızda her zaman birkaç silah ve bıçağın yanı sıra bol miktarda mühimmat bulundurmanızı şiddetle tavsiye ederim. Böylece olası bir saldırı durumunda kendinizi koruyabilirsiniz. Ayrıca yemeğiniz biterse silahlar avlanmak için de işinize yarar.”

MacKenzie, on yıldan fazladır hazırlık yapmasına rağmen, ciddi şekilde erzak stoklamaya sığınağı iki yıl önce inşa ettikten sonra başladığını söylüyor ve ekliyor:

“Kendim, oğlum ve eşim için topladığım tüm yiyecekleri, ilkyardım malzemelerini ve silahları depolayacak düzgün bir alan oluşturdum. Üç kişilik bir ailenin yaklaşık iki yıl dayanması için yeterli malzemeye sahip olduğum gizli sığınağı tamamladım.”

‘UKRAYNA SAVAŞI HAKLI OLDUĞUMU GÖSTERDİ’

MacKenzie’nin yaptığı hazırlık pek çok kişiye gereksiz görünse de o, “Ertesi ne olacağını asla bilemezsiniz” diye düşünüyor ve şunları anlatıyor:

“Herkesin bir dereceye kadar hazırlıklı olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü yiyecekler hayatta kalmak için gerekli ve herkesin evinde acil durumlar için fazladan stok bulundurması gerekiyor. Günün birinde savaş çıkarsa yiyecek bulamayacağız ve ben hazırlıklı olduğum için şükrediyorum.”

MacKenzie, stokladığı malzemelerinin çok büyük bir kısmının 25 yıla kadar dayanacağına inanıyor. Herhangi bir israf olmaması için ise kusursuz bir rotasyon sistemi uyguluyor. MacKenzie, bu zamana kadar malzemeleri stoklamak ve stokları ara ara güncellemek için toplamda 20 bin dolar harcadı.

Özellikle Ukrayna’da yaşanan savaşın ve ABD’de meydana gelen tedarik sorunlarının kendisini haklı çıkardığını, böyle bir sığınağın gerekliliğini bir kere daha anladığını belirten MacKenzie, TikTok’a yüklediği bir video sayesinde viral hale geldi.

‘HAZIRLANMAYA BAŞLAMANIN TAM ZAMANI!’

Yayınladığı videoda “Hazırlanmaya başlamak için herhangi bir zaman varsa, şimdi tam zamanı! Dünyada olan bitene bakarsanız hazırlıklara başlamanın zamanı geldiğine hiç şüphe yok” ifadelerine yer veren MacKenzie bir milyona yakın izlenme aldı.

Videoda takipçilerine sığınağının detaylarını gösteren MacKenzie’nin yulaf, un, yağ, su, “asla bozulmaz” dediği bal başta olmak üzere çeşit çeşit temel gıdayı ve atıştırmalığı açık raf sistemleri ile depoladığı görülüyor. Bunların yanı sıra piller, ilkyardım malzemeleri, el fenerleri gibi temel ihtiyaçlar da sığınakta yer alıyor.

ABD’li annenin sığınağını görüp özenenler olduğu gibi gereksiz bulanların sayısı da az değil. Bazı kullanıcılar, “Bir gün bunu yapabilmek için dua ediyorum” derken bazıları ise MacKenzie'nin parasını boşa harcadığını düşünüyor.

Sığınağı görünce karamsarlığa kapılanlar da var. Bir takipçisi MacKenzie’nin videosunu izledikten sonra “Bu beni çok korkutuyor. Neden bu dünyaya çocuk getirdim ki!” sözleriyle endişesini dile getirdi.

Bir başka kullanıcı ise “Neden son zamanlarda herkes bunu yapıyor? Benim bilmediğim bir şey mi biliyorsunuz?” diyerek aslında stoklama işinin sadece MacKenzie tarafından yapılmadığını ifade etti.

MacKenzie, kendi hazırlığını göstermenin yanı sıra, bunu yapmak isteyenler için ipuçlarını ve tavsiyelerini de hesabından paylaşıyor. Yiyeceklerin nasıl saklanacağından, nelerin alınması gerektiğine kadar merak edilenleri anlatıyor.

‘AİLEM VE ARKADAŞLARIM DELİ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYOR’

Videolarında çok fazla destek ve ilgi görmesine rağmen, MacKenzie'nin yaşam tarzı alışkanlığına katılmayan birçok insan var.

MacKenzie ise kullanıcıların meseleyi anlayamadığına ve yorumlarda ona 'saldırdığına' inanıyor. Yine de sığınağını paylaşmaktan vazgeçmeyeceğini söyleyen MacKenzie, “Bilgi güçtür ve ben insanlara yardım etmeyi seviyorum. Sosyal medyada paylaşım yaparak aslında kendimi savunmasız bıraktığımı hissediyorum ama bunun iyi bir amaç için olduğuna inanıyorum” diyor.

Sığınağına verdiği emek ve yaptığı harcamalar sebebiyle ailesinden dahi tepki gördüğünü de anlatan Rowan MacKenzie, şunları söylüyor:

“Ailem ve arkadaşlarım deli olduğumu düşünüyor. Ben ise onlara ‘Zamanı geldiğinde bana deli diyemeyeceksiniz’ cevabını veriyorum.

En büyük tavsiyem; panik yapmayın. Derin bir nefes alın, bir liste hazırlayın ve uygulamaya koyulun. Panikle alışveriş yapmayın. Her alışverişinizde sadece fazladan birkaç ürün alın ve bunları depolayın. Zaman içinde ilerlediğinizi, geniş bir stoğunuz olduğunu göreceksiniz. Her şeye hazır olduğunu ve ailenizi koruyabileceğinizi bilmekten daha iyi bir his yok. Önemli olan sakin kalabilmek ve plan yapmak.”