Kanada Başbakanı Justin Trudeau tartışmalı AstraZeneca aşısını yaptırdı

Koronavirüse çare olması beklenen ve onaylanması haberini dünyanın büyük sevinçle karşıladığı AstraZeneca aşısıyla ilgili yaşanan gelişmeler bir süredir gündemden düşmüyor. Önce AB-İngiltere arasında aşının tedariğiyle ilgili yaşanan sorunlar gündeme gelmiş daha sonra da başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede AstraZeneca aşısı uygulanan kişilerde görülen ciddi yan etkiler tartışma yaratmıştı.

AstraZeneca aşısı Avrupa İlaç Ajansı'nın yan etkilerini kabul etmesinden sonra birçok ülkenin aşı programından çıkarıldı ya da sadece belli bir yaşın üzerindekilere yapılmaya başlandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da tıpkı Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi AstraZeneca aşısı yaptıran dünya liderlerinin arasına katıldı. Justin Trudeau ve eşi Sophie Trudeau AstraZeneca aşısı yaptırdı ve aşı olurken çekilen fotoğraflarını paylaşarak vatandaşlarına aşı olma çağrısı yaptı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'Sıram geldi ve aşımı oldum, siz de aşılanmaya uygunsanız mutlaka yaptırın' diyen başbakan kendisi de aynı aşıyı yaptıran Sağlık Bakanı Patty Hajdu'nun mesajını da paylaştı. Sağlık Bakanı Patty Hajdu yaptığı açıklamada 'En iyi aşı, kolunuzdaki aşı. Bugün AstraZeneca aşısının ilk dozunu alma sırası bendeydi.' ifadelerini kullandı.

Kanada'da kullanılmaya devam edilen AstraZeneca aşısı sadece 40 yaş üzeri vatandaşlara uygulanıyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara