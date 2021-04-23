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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.04.2021 - 09:51 | Son Güncelleme:

Aşıda zamanla yarış... Süresi dolmadan ödünç verecekler

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Aşıda zamanla yarış... Süresi dolmadan ödünç verecekler

Yan etki tartışmalarına konu olan ve birçok ülkenin aşı programından çıkarılan AstraZeneca aşılarının akıbeti en merak edilen konulardan biri olmuştu. Norveç, kritik bir karar vererek son kullanma tarihi yaklaşan aşıları 'ödünç' verme kararı aldı. Öte yandan Danimarka, Kovid-19 aşılamasında ilk ve ikinci doz aralığını 3 hafta uzattı. Kararda daha kısa sürede daha çok kişiyi aşılamak amacı güdüldü.

İskandinavya ülkesi Norveç, aşılama programından çıkardığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan AstraZeneca aşılarını İsveç ve İzlanda'ya ödünç vereceğini bildirdi.

Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 216 bin doz AstraZeneca aşısının kurumun depolarında bulunduğu belirtildi.

Aşıların son kullanma tarihlerinin haziran ve temmuz ayları olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsveç'e 200 bin doz, İzlanda'ya ise 16 bin doz aşının ödünç verileceği, ödünç verilen aşıların, istenilen tarihte hızlıca geri alınabileceği kaydedildi.

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Danimarka'dan skandal karar! 'Elimizde kalan aşıları fakir ülkelere verebiliriz'

DANİMARKA, KOVİD-19 AŞILAMASINDA İLK VE İKİNCİ DOZ ARALIĞINI 3 HAFTA UZATTI

Danimarka, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan Biontech/Pfizer ve Moderna aşılarının ilk ve ikinci doz aralığını 3 hafta uzattı.

Danimarka devlet yayıncısı DR'nin Sağlık İdaresine dayandırdığı haberine göre, daha fazla kişiye ilk doz aşıyı uygulamak isteyen Danimarka, Kovid-19'a karşı aşılama programında, ilk ve ikinci doz arasındaki süreyi 3 haftadan 6 haftaya çıkardı.

Aşıda zamanla yarış... Süresi dolmadan ödünç verecekler
Sağlık İdaresi, bu sayede ilk doz aşı olacak kişilerin en az bir hafta daha önce aşılanacağını bildirdi.

Hızlı aşılama sayesinde daha fazla kişinin Kovid-19'a karşı daha hızlı bağışıklık kazanacağını öngörüsünde bulunan yetkililer, uygulamayı dün yürürlüğe koydu.

5,8 milyon nüfuslu ülkede 1 milyon 142 bin 46 kişiye ilk doz, 549 bin 173 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Danimarka’dan Almanya’ya ödünç aşı
Danimarka’dan Almanya’ya ödünç aşı

 

 

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