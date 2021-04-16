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Avrupa
Murat TOSUN, BERLİN
Haber Giriş: 16.04.2021 - 16:52 | Son Güncelleme:

Merkel aşı oldu

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Merkel aşı oldu

Almanya’da aşılama başladıktan sonra Başbakan Angela Merkel’in ne zaman aşı yaptıracağı en çok merak edilen konulardan biri olmuştu. ABD ve İngiltere’de liderlerin topluma örnek olmak için aşı olduğu hatırlatılmasına rağmen Merkel, sırası geldiği zaman aşı olacağını açıklamıştı.

GEÇEN hafta meclis grubundaki parti toplantısı nedeniyle aşı randevusunu iptal eden Merkel, bugün aşını oldu. Tegel aşı merkezine giden Başbakan Merkel burada tartışmalı AstraZeneca aşısından yaptırdı. Kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle AstraZeneca aşıları Almanya’da sadece 60 yaş üstündekilere yapılıyor. Aynı şekilde Federal Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı SPD’li siyasetçi Olaf Scholz da AstraZeneca aşısı yaptırdı.

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