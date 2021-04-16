Merkel aşı oldu

GEÇEN hafta meclis grubundaki parti toplantısı nedeniyle aşı randevusunu iptal eden Merkel, bugün aşını oldu. Tegel aşı merkezine giden Başbakan Merkel burada tartışmalı AstraZeneca aşısından yaptırdı. Kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle AstraZeneca aşıları Almanya’da sadece 60 yaş üstündekilere yapılıyor. Aynı şekilde Federal Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı SPD’li siyasetçi Olaf Scholz da AstraZeneca aşısı yaptırdı.