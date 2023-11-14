Kaçırıldıktan 8 ay sonra ortaya çıktı: 'CIA ve MOSSAD için çalıştım'

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İsrail-Rusya çifte vatandaşlığına sahip Tsurkov'un ortadan kaybolmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıklama yapmış ve akademisyenin kaçırılmasının ardında İran destekli Iraklı milis grubu Hizbullah Tugayları olduğunu ileri sürmüştü.

"MOSSAD VE CIA İÇİN ÇALIŞTIM"

Telegramda yayınlanan dört dakikalık videoda siyah bir gömlek giyen ve İbranice konuşan Tsurkov, Suriye ve Irak'ta İsrail ve ABD istihbarat teşkilatları (Mossad ve CIA) için çalıştığını söylüyor ancak uluslararası ajanslar AFP ve AP 37 yaşındaki akademisyene bu beyanı için baskı yapılmış olabileceğini belirtiyor.



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Çifte vatandaşlığı olmasına rağmen konuşmasında kendini İsrailli olarak tanımlayan Tsurkov, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştiriyor ve saldırıların bir an önce son bulması için çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyor.

Yedi aydan fazla bir süredir gözaltında tutulduğunu belirten akademisyen, kendisini kaçıranlar ya da tutulduğu yer hakkında bilgi vermese de İsrail hükümetinin kendisi için bir çaba göstermediğini vurguluyor.



Associated Press ve AFP haber ajansı videonun nerede ve ne zaman çekildiğini doğrulayamadıklarını açıkladılar.

Dikkat çeken video sonrası İsrail hükümetinden bir açıklama gelmezken, Tsurkov'un ailesi yayınlanan videonun aylar sonra gelen ilk yaşam belirtisi olduğunu belirtip bunun kendileri için cesaret verici bir gelişme olduğunu açıkladılar.



Orta Doğu, Suriye ve Irak'la ilgili çalışmalar yapan akademisyen, geçtiğimiz Mart ayında doktorası için araştırma yaparken Irak'ın başkenti Bağdat'ta ortadan kaybolmuştu.

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AP, İsrail ile Irak'ın diplomatik ilişkileri bulunmadığı için Tsurkov'un ülkeye Rus pasaportuyla giriş yaptığını belirtirken, AFP Irak hükümetinin konuyla ilgili soruşturma başlattığını ancak herhangi bir sonuca ulaşamadığını hatırlattı.