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Yeni Dışişleri Bakanı David Cameron'un 2010 yılında Türkiye'de söylediği sözler İngiltere gündemine oturdu!

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#İngiltere#David Cameron#Rishi Sunak
Yeni Dışişleri Bakanı David Cameronun 2010 yılında Türkiyede söylediği sözler İngiltere gündemine oturdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 11:11

İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron'ın 2010 yılında Gazze ile ilgili Türkiye'de yaptığı açıklama yeniden ülke gündemine oturdu...

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak dün Filistin gösterilerine izin verdiği için Londra polisini 'taraf tutmakla' suçlayan İçişleri Bakanı Suella Braverman'ı görevden aldı. Braverman'ın yerine Dışişleri Bakanı James Cleverly, Cleverly'nin yerine David Cameron atandı.

SÜRPRİZ HAMLE: DAVİD CAMERON

Muhafazakar Parti'yi 13 yıl sonra iktidara taşıyan, 2010-2016 yılları arası başbakanlık yapan ve Brexit referandumunu kaybettikten sonra 10 numaradan ayrılan Cameron'ın siyasi arenaya dönüşü İngiltere'de 'sürpriz bir hamle' olarak değerlendirildi.

Yeni Dışişleri Bakanı David Cameronun 2010 yılında Türkiyede söylediği sözler İngiltere gündemine oturdu

İngiliz medyası dikkat çeken atamanın gelecek yıl yapılacak zorlu seçimler öncesi geldiğine dikkat çekti.

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Cameron da atama sonrası yaptığı açıklamada Başbakan Rishi Sunak'a destek mesajı verdi ve “Onun ekibine katıldım çünkü Sunak’ın zor zamanlarda zor işler yapan iyi bir başbakan olduğuna inanıyorum. Onu desteklemek istedim” dedi.

Yeni Dışişleri Bakanı David Cameronun 2010 yılında Türkiyede söylediği sözler İngiltere gündemine oturdu
2010 YILINDA TÜRKİYE'DE YAPTIĞI AÇIKLAMA YENİDEN GÜNDEME TAŞINDI

Bir ayı aşkın süredir devam eden İsrail-Hamas savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları İngiliz siyasetinin de en önemli gündem maddelerinden biri olmuş durumda.

Başbakan Rishi Sunak Tel Aviv yönetimine açıkça destek veren dünya liderlerinden biri. Geçtiğimiz günlerde Gazze'ye yardımların ulaşması için 'insani duraklama' çağrısında bulunan Sunak 'ateşkes' çağrısı yapmaktan özellikle kaçınıyor.

İngiliz İndependent gazetesi, Sunak'ın atadığı Dışişleri Bakanı Cameron'ın 2010 yılında Türkiye'de yaptığı 'Gazze' açıklamasını yeniden gündeme taşıdı ve bunun devam eden savaş sürecinde 'kışkırtıcı' olabileceğini öne sürdü.

Yeni Dışişleri Bakanı David Cameronun 2010 yılında Türkiyede söylediği sözler İngiltere gündemine oturdu

İSRAİL'İ ELEŞTİRMİŞTİ: GAZZE'NİN ESİR KAMPI OLARAK KALMASINA İZİN VERİLEMEZ

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2010 yılında göreve başladıktan sonra ilk ziyaretlerinden birini Türkiye’ye yapan Cameron, Ankara'daki konuşmasında Tel Aviv yönetimini eleştirmiş ve Gazze’yi 'esir kampı' olarak değerlendirmişti:

"İsrail’in Gazze’ye saldırıları kabul edilemez. Gazze'de fiilen dev bir açık hapishane varken Ortadoğu barış sürecini çözemeyeceğimizi herkes biliyor. Gazze'nin bir esir kampı olarak kalmasına izin verilemez ve verilmemelidir."


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"YASADIŞI YERLEŞİMCİLERİ DESTEKLEMİYORUZ"

Cameron 2016 yılında yaptığı başka bir açıklamada da "İsrail'in destekçisiyiz ama yasadışı yerleşimleri desteklemiyoruz." demişti.

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#İngiltere#David Cameron#Rishi Sunak

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