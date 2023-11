Yeni Dışişleri Bakanı David Cameron'un 2010 yılında Türkiye'de söylediği sözler İngiltere gündemine oturdu!

Haberin Devamı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak dün Filistin gösterilerine izin verdiği için Londra polisini 'taraf tutmakla' suçlayan İçişleri Bakanı Suella Braverman'ı görevden aldı. Braverman'ın yerine Dışişleri Bakanı James Cleverly, Cleverly'nin yerine David Cameron atandı.

SÜRPRİZ HAMLE: DAVİD CAMERON

Muhafazakar Parti'yi 13 yıl sonra iktidara taşıyan, 2010-2016 yılları arası başbakanlık yapan ve Brexit referandumunu kaybettikten sonra 10 numaradan ayrılan Cameron'ın siyasi arenaya dönüşü İngiltere'de 'sürpriz bir hamle' olarak değerlendirildi.



İngiliz medyası dikkat çeken atamanın gelecek yıl yapılacak zorlu seçimler öncesi geldiğine dikkat çekti.

Cameron da atama sonrası yaptığı açıklamada Başbakan Rishi Sunak'a destek mesajı verdi ve “Onun ekibine katıldım çünkü Sunak’ın zor zamanlarda zor işler yapan iyi bir başbakan olduğuna inanıyorum. Onu desteklemek istedim” dedi.

Bir ayı aşkın süredir devam eden İsrail-Hamas savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları İngiliz siyasetinin de en önemli gündem maddelerinden biri olmuş durumda.

Başbakan Rishi Sunak Tel Aviv yönetimine açıkça destek veren dünya liderlerinden biri. Geçtiğimiz günlerde Gazze'ye yardımların ulaşması için 'insani duraklama' çağrısında bulunan Sunak 'ateşkes' çağrısı yapmaktan özellikle kaçınıyor.

İngiliz İndependent gazetesi, Sunak'ın atadığı Dışişleri Bakanı Cameron'ın 2010 yılında Türkiye'de yaptığı 'Gazze' açıklamasını yeniden gündeme taşıdı ve bunun devam eden savaş sürecinde 'kışkırtıcı' olabileceğini öne sürdü.



2010 yılında göreve başladıktan sonra ilk ziyaretlerinden birini Türkiye’ye yapan Cameron, Ankara'daki konuşmasında Tel Aviv yönetimini eleştirmiş ve Gazze’yi 'esir kampı' olarak değerlendirmişti:

"İsrail’in Gazze’ye saldırıları kabul edilemez. Gazze'de fiilen dev bir açık hapishane varken Ortadoğu barış sürecini çözemeyeceğimizi herkes biliyor. Gazze'nin bir esir kampı olarak kalmasına izin verilemez ve verilmemelidir."



The new Foreign Secretary, David Cameron, back in 2010 when he was Prime Minister:



“Gaza cannot and must not be allowed to remain a prison camp.”pic.twitter.com/535eUwIruo — James Melville (@JamesMelville) November 13, 2023



"YASADIŞI YERLEŞİMCİLERİ DESTEKLEMİYORUZ"

Cameron 2016 yılında yaptığı başka bir açıklamada da "İsrail'in destekçisiyiz ama yasadışı yerleşimleri desteklemiyoruz." demişti.