İsveç'te alçak provokasyon! Nefret suçuna izin verdiler

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Geçen hafta PKK sempatizanlarının İsveç’in başkenti Stockholm’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan provokasyonunun ardından bu kez de Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Türk Elçiliği önünde Kur’an yakmasına izin verilmesi büyük tepki çekti. Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İslam karşıtı eylemini dün gerçekleştirdi. Provokatif gösteri öncesi Türkiye ve Müslümanları hedef alan uzun bir konuşma yapan Paludan’ın çevresinde olası bir saldırıya karşı güvenlik ekipleri hazır bulundu. Konuşma yapacağı alan bantlarla çevrildi ve çevresine çok sayıda polis konuşlandırıldı. Kur’an-ı Kerim’i yakmadan önce Hz Muhammed’e hakaretler eden İslam karşıtı Paludan, Hz. Muhammed’in yer aldığı karikatürleri açarak provokasyonunun dozunu arttırdı.

GÜLEREK YAKTI

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Daha sonra konuşma boyunca elinde tuttuğu Kur’an’ı çakmağıyla ateşe veren İsveçli ırkçı siyasetçi, alevler içinde kalan kutsal kitabı sallayarak etrafa gülücükler saçtı. Gösterinin sonunda eski bir İsveç halk şarkısını söylemeye başlayan Paludan, şarkının ardından destekçilerinin alkışları arasında aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

GÖSTERİNİN FİNANSÖRÜ İSVEÇLİ GAZETECİ

İsveç devlet televizyonu SVT’nin haberine göre Paludan’ı bu gösteriye ikna eden ise İsveçli gazeteci Chang Frick. Gazeteci Frick, SVT’ye yaptığı açıklamada, polisten alınan gösteri izninin ücretini ödediğini ve gazeteci olarak haber yapma hakkını kullanacağını ileri sürdü.

MÜSLÜMANLAR DA TOPLANDI

Irkçı siyasetçi Paludan, gösterisini sürdürürken İsveç Uluslararası Demokratlar Birliği, daha önce açıklandığı üzere Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde ülkenin dört bir yanından gelen Müslüman ve Türk katılımcılarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek mitingi gerçekleştirdi.

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KİMDİR BU RASMUS PALUDAN

Rasmus Paludan, Kuzey Avrupa’da İslam karşıtı aşırı sağ siyasetin merkezindeki isimlerden biri. Danimarka vatandaşlığının yanı sıra İsveç pasaportuna da sahip olan siyasetçi, her iki ülkede İslam’ı hedef alan gösterilere imza atıyor. Danimarka’da 2017 yılında kurduğu aşırı sağcı Stram Kurs partisi ile dikkatleri üzerine çeken 41 yaşındaki Paludan, Avrupa’da yükselen sağ siyasetin de etkisiyle nefret söylemlerinin dozunu daha da yükseltti. Yetkililere Müslümanların Danimarka’dan gönderilmesi çağrısı yapan Paludan, Aralık 2018’de yayınlanan bir videosunda “En güzeli yeryüzünde tek bir Müslüman’ın kalmamış olması” dedi. İslamiyet’i aşağılayan ifadeler kullanan ve Kur’an-ı Kerim yakan Paludan’a 2019 yılında ırkçılık suçundan hapis cezası verilse de bu ceza ertelendi. Provokatif eylemleri ‘ifade özgürlüğü’ kisvesi altında sürdüren Paludan, 15 Nisan’da Linköping kentinde, 1 Mayıs’ta da Stockholm Camisi’nin önünde Kur’an yakmıştı. Danimarkalı gazeteci Martin Krasnik, 2019’da Paludan’ın Nazi bağlantıları olduğunu öne sürse de ırkçı siyasetçi bu iddiaları reddetti.

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BAKANDAN TUHAF AÇIKLAMA

Aşırı sağcı Paludan’ın provokatif eylemi gerçekleşmeden önceki gün açıklama yapan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an yakılmasına izin verilmemesi çağrısında bulunmasının “son derece uygunsuz” olacağını söyledi. Billström, gösteri sebebiyle Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasını geciktirme riskinden endişe duyduğunu ifade ederken, dün akşam ise Twitter hesabından, “İslamofobik provokasyonlar dehşet verici. İsveç geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğüne sahip. Ancak bu, İsveç hükümetinin veya benim ifade edilen görüşleri desteklediğimiz anlamına gelmez” açıklamasını yaptı.

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TÜRK DIŞİŞLERİ: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE LANETLİYORUZ

TÜRK Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in başkenti Stockholm’de Kur’an-ı Kerim yakılması eylemini dün sert bir açıklama ile kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün (21 Ocak) kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur. Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz.”

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TERÖR YANDAŞLARINA DA GÖZ YUMULDU

DÜN İsveç’in başkenti Stockholm’de terör örgütü PKK/YPG destekçileri de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan gösteri düzenledi. Polis eşliğinde gösteri yapan terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzüne benzetilen bir kuklanın başını ipte sallandırdıkları görüldü. Terör örgütü destekçileri İsveç’in NATO’ya üyelik sürecinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptalini istedi. Eylemin ardından bir kınama yayınlayan Dışişleri Bakanlığı tarafından, “Bu eylem, terör örgütlerinin propagandasının engellenmesine dair, İsveç’in de imzacı olduğu, Üçlü Ahitmane taahhüdünün açık ihlalidir” açıklaması yapıldı.

AKAR: O ZİYARETİ İPTAL ETTİK

Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokasyona karşı tedbir alınmamasını eleştiren Savunma Bakanı Akar, İsveçli mevkidaşı ile Türkiye’de 27 Ocak’ta yapılacak toplantının iptal edildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç’in, başkent Stockholm’de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine gerçekleştirdikleri eylemlerle, Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokasyona karşı tedbir alınmamasını eleştirdi. Akar, “Bu geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik” dedi. DHA’nın haberine göre Hulusi Akar, Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nde gerçekleştirilen “Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı”nın ardından değerlendirmelerde bulundu.

‘TEPKİ GÖSTERMEMEK KABUL EDİLEMEZ’

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson’un Türkiye’ye gerçekleştirmesi planlanan ziyaretine ilişkin daha önce yaptığı “süreci değerlendiriyoruz” açıklaması hatırlatılarak, ziyarete ilişkin son durumun sorulması üzerine Akar, Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikasını daima desteklediğini belirterek sözlerine başladı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında haziran ayında Madrid’de imzalanan üçlü memorandumu hatırlatan Akar, “Bizim tek isteğimiz bu muhtıradaki taahhütlerin yerine getirilmesi. İsveç ve Finlandiya’nın kendine düşen görevleri, ev ödevlerini yapmalarını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

‘GEREĞİ YAPILMALI’

İsveç’te terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhine provokasyonları ile son olarak da İsveç polisinin, “Türk büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılacağı” iddia edilen gösteriye izin vermesine yönelik haberleri hatırlatan Akar, “Bunlara karşı hareketsiz kalmak, tepki göstermemek kabul edilemez. Bunların mutlaka gereğinin yapılması, tedbir alınması gerekirdi” diye konuştu. Bu konudaki tepkilerini “Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı” kapsamında bir araya geldiği İsveç Savunma Bakanı Jonson’a ilettiğini aktaran Akar, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye’ye yönelik bu alçak, iğrenç eylemler sonunda hiçbir tedbir alınmadığını üzülerek müşahede ettik. Dolayısıyla bu geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik” dedi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: İSVEÇ SUÇ ORTAKLIĞI İÇİNDE

İSTANBUL’da Roman sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Sözler yeterli değil, biz işe bakıyoruz. İsveç’in bunlara müsaade etmesi bu nefret konusunda eylemcilerle suç ortaklığı noktasında bir birliktelik içerisinde olduğunu gösterecektir” dedi. Şentop şunları söyledi: “Madrid zirvesinde İsveç ve Finlandiya’nın da NATO üyeliğine müracaatı üzerine Türkiye’yle beraber terör örgütlerinin faaliyetlerine Türkiye karşıtı eylemlerine izin vermeme noktasında bir mutabakat metni imzalandı. Bir taahhüt altına girdiler. Fakat bu terör örgütlerinin eylemlerine izin vermeyecek şekilde bir tutumun henüz ve yine gerçekleşmediğini görüyoruz. Benzer eylemlere yine müsaade ediyorlar. Bu sefer büyükelçiliğimizin önünde Kur’an-ı Kerim yakılması şeklindeki bir eyleme de bütün İslam dünyasını, Müslümanları tahrik edecek provokatif bir eyleme de izin verdiklerini öğrendik. Biz derhal bu konuda gerekli tedbirleri almalarını bekliyoruz.”

KILIÇDAROĞLU: BU FAŞİZMİ LANETLİYORUM

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İsveç’teki eylemi şu sözlerle Twitter’dan yaptığı paylaşımla kınadı. Kılıçdaroğlu, “İsveç’in başkenti Stockholm’de büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim’e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslüman’ı incitecek bu saygısızlığın amacını da, hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: MUHAKKAK BİR SONUCU OLACAKTIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç’in başkenti Stockholm’de Kur’an-ı Kerim yakılması eylemine Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki göstererek, “İsveç’in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis’in onayından geçemeyecektir. Dinimize, dilimize, değerlerimize, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hıyanetin ve saygısızlığın muhakkak bir sonucu olacaktır” dedi.

‘AŞAĞILIK BİR TERTİP’

Bahçeli açıklamasında, “İsveç’in başkenti Stockholm’de Cumhurbaşkanımızı hedef alan alçak teşebbüsten kısa bir süre sonra bu defa da yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik aşağılık bir tertip, zalim bir eylem Türk-İslam aleminde infiale neden olmuş, hitamında sabır taşını çatlatmıştır. İsveç yönetiminin, Danimarkalı soysuz bir siyasetçinin Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasına izin vermesi yalnızca skandal değil, bunun da ötesinde barbarlığın ve vandallığın aleni gösterimi ve somut örneğidir. Milliyetçi Hareket Partisi kutsallarımıza el uzatan, periyodik saldırı düzenleyen, Türk ve İslam düşmanlığında sınır tanımayan İsveç hükümetini ve provokatörleri lanetlemektedir” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: IRKÇI VE NEFRET SUÇU İÇEREN EYLEMDİR

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiyenin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmak için İslam düşmanlığıyla bilinen aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’a İsveç’in izin vermesini eleştirip, aynı kişinin daha önce de İslam’a hakaret ettiğini belirterek, şunları söyledi:

‘FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİLDİR’

“Bu ırkçı, aynı zamanda nefret suçu içeren eylemdir. Biz bu haberi alınca gerekli girişimlerde bulunduk. İsveç’in Ankara Büyükelçisi’ni bakanlığımıza çağırdık, gerekli uyarıyı yaptık. Stockholm’deki büyükelçimiz İsveç Dışişleri Bakanı ile doğrudan görüştü ve bu konudaki düşüncelerimizi aktardı. Buna kimse fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü diyemez. Bugün başka bir dinin, başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kur’an-ı Kerim söz konusu olunca İslam düşmanlığı söz konusu olunca hemen ‘ifade özgürlüğü’, ‘düşünce özgürlüğü’ diyorlar. Nefret suçu ve ırkçılık, düşünce özgürlüğü değildir. İsveç yasalarına göre de değildir, Avrupa Konseyi kararlarına göre de değildir. AİHM kararlarına göre de değildir.”

BOZDAĞ: ALÇAKÇA EYLEM NEFRET SUÇUDUR

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, “Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçakça bir eyleme izin veren İsveç hükümetini ve polisini kınıyorum” dedi. Bakan Bozdağ, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, İsveç polisi tarafından Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verilmesinin akıl tutulması olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı: Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçakça eylem nefret suçudur. ‘Düşünce özgürlüğü’, milyarlarca Müslümanın kutsal kitabına hakarete, saygısızlığa bahane de kılıf da yapılamaz. Kur’an’a yapılan alçakça saldırı, düşüncesizliğin ve Avrupa orta çağ ilkelliğinin göstergesidir. İsveç hükümetini, Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’e saldırıyı marifet zanneden günümüz Ebu Cehillerine karşı yasal tedbirler almaya ve gereğini yapmaya davet ediyorum.”

SOYLU’DAN TEK KELİMELİK TEPKİ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu da provokatif eyleme tepki gösterdi. Twitter hesabından manidar bir paylaşım yapan Soylu, tek kelimelik “İsveç...” mesajını paylaştı.

KALIN: ŞİDDETLE LANETLİYORUZ

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, “Stockholm’de Kur’an-ı Kerim’in yakılması açık bir nefret ve insanlık suçudur. Bunu şiddetle lanetliyoruz” dedi. DHA’nın haberine göre Sözcü Kalın, Twitter’daki hesabından açıklama yaparak, İsveç polisi tarafından Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verilmesine tepki gösterdi. Kalın, “Stockholm’de Kur’an-ı Kerim’in yakılması açık bir nefret ve insanlık suçudur. Bunu şiddetle lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza rağmen bu eyleme izin verilmesi, nefret suçlarının ve İslam düşmanlığının teşvik edilmesidir. Kutsal değerlere saldırı özgürlük değil modern barbarlıktır” dedi.

ÇELİK: İSVEÇ ALÇAKÇA EYLEME İZİN VERMİŞTİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç’in başkentinde Kur’an-ı Kerim’in yakılmasıyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “İsveç, bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin vermiştir. Bu bir ifade hürriyeti değildir; tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır. İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur. Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına izin verilmesi tüm dinlere ve inanç hürriyetine karşı bir tehdittir.”

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ ZORLU: İZİN VERİLMESİ KABUL EDİLEMEZ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti: “Bugün İsveç’teki Türk Büyükelçiliği önünde gerçekleşecek olan ve bir grubun Kur’an-ı Kerim yakmayı planladıkları iddia edilen eyleme izin verilmesi kabul edilemez. Bu tutum, hak ve özgürlük kavramlarıyla açıklanamayacağı gibi iki ülke ilişkilerinin geleceği bakımından hatalıdır. İyi Parti olarak İsveç yetkili makamlarını bu çirkin eylemin gerçekleştirilmesini önlemeye ve Milletimizin hassasiyetlerine saygı göstermeye davet ediyoruz. Saygılarımızla.”

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: PROVOKATÖRLERE KARŞI HAREKETE GEÇİLMELİ

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun İsveç’teki eyleme şu ifadelerle tepki gösterdi: “İsveç, Türkiye’ye yönelik nefret dolu provokasyonları önlemek için harekete geçmeli ve İslam’ı hedef gösterenlere karşı mücadele etmelidir. Sözde protestocular, Türkiye’ye ve İslam’a kin tohumları ekmeye kararlı provokatörlerden başka bir şey değildir. İsveç makamları, bizimle ilişkilerini zehirleyerek İsveç’in NATO üyeliğini engellemeye niyetli terör grupları gerçeğine uyanmalıdır.”