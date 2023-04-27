İsveç Dışişleri Bakanı Billström'den itiraf gibi PKK açıklaması

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NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te umutsuzluk hakim.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tepki çeken Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın bu skandal eylemi Stockholm’ün NATO üyeliğine mal oldu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Finlandiya ile birlikte ittifaka üye olmak için başvuruda bulunan İsveç bu eylemin ardından henüz Türkiye'nin onayını alamadı.

NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç'ten itiraf gibi bir açıklama geldi.

İsveç'in NATO'ya katılım süreci hakkında Dahens Nyheter gazetesine açıklamalarda bulunan Billström, terör örgütü PKK/YPG ile mücadele etmek için Türkiye'ye karşı sorumluluklarının bulunduğunu belirtti.

'Terör örgütü PKK'nın İsveç'te daha önceden bilinmeyen geniş faaliyetleri var' diyen İsveçli bakan sözlerine şöyle devam etti;

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'Türkiye'nin de İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasının nedeni bu. Bu problemle ilgilenmek için Türkiye'ye karşı sorumluluklarımız var'

1 Haziran'da İsveç'te yürürlüğe girecek yeni terör ceza yasası ile Türkiye'nin çekincelerinin karşılanacağını belirten Billström, 'PKK'nın topraklarımızdaki faaliyetleri çok geniş. Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerini finanse etmek için kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca uyuşturucu satışı ve İsveç toplumuna zarar veren çeşitli yollarla para toplamak için topraklarımızı üs olarak kullanıyor. Başka bir ülkede terör için kullanmaları, bizim bu faaliyetleri daha az ciddiye almamızı gerektirmez' ifadelerini kullandı.

YENİ YASA İLE NELER DEĞİŞECEK?

İsveç'te terör örgütlerine üyeliğin suç kapsamına alınması hedeflenen yasa tasarısında, terör faaliyetlerine katılan ve terör örgütleriyle işbirliği yapan kişilere 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Söz konusu tasarıya göre, terör örgütünü destekleme veya teşvik etme kastı taşıyan faaliyetlere katılan kişiler, maksimum 4 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.

Terör örgütü için silah, cephanelik, yanıcı ve patlayıcı madde, ulaşım desteği, örgüte arazi ve mülk kiralama gibi suçlara karışanlarada 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.