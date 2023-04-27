Son dakika... Kremlin'den flaş 'barış' açıklaması

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya'nın Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Rusya Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumundaki Bakhmut'u ele geçirmek için tüm gücü ile saldırırken Kremlin'den gelen açıklama dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Çin ve Ukrayna liderlerinin saldırıdan bu yana ilk telefon görüşmelerini yapmalarından bir gün sonra, Ukrayna ihtilafını Moskova'nın şartlarına göre sona erdirmeye yönelik her türlü girişimi memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Peskov gazetecilere verdiği demeçte şu ifadeye yer verdi;

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'Ukrayna'daki ihtilafın sona ermesini ve Rusya'nın hedeflerine ulaşmasını sağlayabilecek her şeyi memnuniyetle karşılamaya hazırız.'

Şİ VE ZELENSKİ İLK DEFA GÖRÜŞTÜ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski savaşın başından beri ilk kez telefonda görüştü.

İki lider arasında yaklaşık bir saat süren bu ilk temas, Şi’nin arabuluculuk girişimleri kapsamında uzun süredir bekleniyordu. Twitter’dan kısa bir açıklama yapan Zelenski, “Uzun ve anlamlı bir telefon görüşmesi oldu” dedi. Ukrayna lideri, Çin’e büyükelçi atayacaklarını da duyurdu.

ÇİN TEMSİLCİ GÖNDERECEK

Çin devlet televizyonu CCTV de Şi’nin Zelenski’ye, “Savaştan tek çıkış yolunun müzakere olduğunu söylediğini” aktardı. CCTV’nin haberine göre Şi, “Ukrayna konusunda Çin her zaman barıştan yana olmuştur, temel pozisyonumuz barış görüşmelerini desteklemek” dedi. Öte yandan Pekin’in Ukrayna’ya özel temsilci göndereceği belirtildi ancak başka detay verilmedi.

ÇİN ARABULUCU ROLÜNDE

Çin lideri işgalin birinci yıldönümünde 12 maddelik bir plan açıklayarak tarafları masaya davet etmişti. Şi mart ayında Moskova’ya giderek Rusya lideri Vladimir Putin’le iki gün üst üste görüşmüştü.

Şi’nin Moskova’dan ayrılmadan Zelenski ile de telefonda görüşerek savaşan iki lider arasında arabuluculuk yapması beklenmiş, ancak bu görüşme gerçekleşmemişti.

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