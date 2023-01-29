İsveç bu haberle çalkalanıyor... Peş peşe Türkiye itirafı!

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Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Türk Elçiliği önünde Kur’an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor.

NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te yaşanan skandala Türkiye'nin tepkisi sert oldu.

Erdoğan'ın resmen NATO kapısını kapattığı İsveç'ten itiraf gibi bir haber geldi.

İsveç basınının Türkiye ile yaşanan krizden duyduğu pişmanlık manşetlere yansıdı.

Aftonbladet 'Kristersson hükümeti 100 gün sonra enkaz halinde' başlıklı haberinde hükümeti fırtınada savrulan bir gemiye benzetti.

Haberde ülke içindeki çete sorununa NATO krizinin eşlik etmesi ile hükümetin zor durumda kaldığının altı çizildi.

'NATO SÜRECİ RAYDAN ÇIKTI'

Svenska Dagbladet 'Türkler bizi hazırlıksız yakaladı' manşeti ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Endişelenilecek bir şey yoktu. Sonra bir fırtına geldi. İsveç'in NATO süreci bu şekilde raydan çıktı' denildi.

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Aynı gazetede Anders Q Björkman imzalı 'Erdoğan'sız NATO'ya girebilir miyiz?' başlıklı bir analiz yazısı da yer aldı.

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Söz konusu analizde üyelik sürecinin uzaması için 'tiyatro' benzetmesi yapıldı.

İSVEÇLİ BAKANDAN İTİRAF GİBİ SÖZLER

Expressen gazetesi ise İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün itiraf gibi açıklamalarına yer verdi.

Haberde 'Billström, Türkiye'nin Erdoğan'ı eleştiren gösteriler ve Paludan'ın Kur'an yakma olaylarından sonraki öfkesinin İsveç'in NATO sürecini kolaylaştırmadığını söylüyor' ifadelerine yer verildi.

İsveç'in NATO üyeliği süreci dünya basınında da geniş yer buldu. Uluslararası haber ajansı AP, son durumu 'Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanları: NATO üyelik süreci durmadı' başlıklı haber ile duyurdu.

AP'nin abonesi olan pek çok platform bu haberi kullandı. Daha önce Türkiye'ye yönelik provokatif haberleri ile öne çıkan Washington Examiner 'Üzgünüz Türkiye NATO'da kalıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Alman DW yaşananların ardından İsveç'in Türkiye'deki vatandaşlarına kalabalık yerlerden uzak durma çağrısı yaptığınıbildirdi.

Bloomberg ise 'Finlandiya, Rusya'nın İsveç'te Kur'an Yakma İşlerine Müdahil Olduğunun ipucunu verdi' başlıklı bir haber ile okurlarının karşısına çıktı.

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Haberde Finlandiya Dışişleri Bakanı'nın, Rusya'nın geçen hafta İsveç'in NATO'ya katılımını raydan çıkaran Kuran yakma protestosuna karışmış olabileceğini ima eden sözlerine yer verildi.

POLITICO: SABOTE EDİLDİ

Politico 'Aktivistler İsveç'in NATO yenilgisini nasıl şekillendirdi' sorusuna yanıt aradığı haberinde Türkiye'yi kızdırarak ülkenin üyelik sürecinin sabote edildiği yorumuna yer verdi.