Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili akılalmaz sözler 'Üzüldüyseler 100 tane daha yakın'

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Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği karşısında ve camiye yakın bir bölgede polis koruması altında Kuran yakan provokatöre Türkiye'nin tepkisi sert oldu. Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak açıkça nefret suçu içeren provokatif eyleme izin verilmesinin en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.



Kur'an-ı Kerim'e yapılan çirkin saldırı dünya çapındaki Müslümanları ayağa kaldırdı. Pakistan, Irak, Lübnan ve Afganistan'da düzenlenen protestolarda insanlar ellerine aldıkları Kur'an-ı Kerim'lerle sokaklarda yürüdü.

Beyrut'ta 200 öfkeli protestocu İsveç ve Hollanda bayraklarını yakarken, Pakistan'daki öfkeli göstericiler polis tarafından durduruldu.



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Rusya'nın Kopenhag Büyükelçiliği provokasyon sonrası yaptığı açıklamada, "27 Ocak'ta Kopenhag'da Rusya'nın Büyükelçiliği'ne bağlı konsolosluk binası önü de dahil olmak üzere Müslümanlar için kutsal olan Kur'an-ı Kerim'i yakmak için birçok eylem gerçekleşti. Bu tür soytarılıklar tamamen engellenmeli ve bunları düzenleyenler sorumlu tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETTE ÇATLAK

Provokatöre tepkiler çığ gibi büyürken İsveç medyası Paludan'ın gerçekleştirdiği eylemin ve İsveç'in NATO sürecindeki duraklamanın hükümette çatlaklara yol açtığını öne sürdü.



İsveç televizyonu SVT'nin internet sitesinde yayınlanan bir analizde, Başbakan Ulf Kristersson'un kutsal kitabı yakılan Müslümanlara karşı beslediği sempatinin İsveç Demokratları Partisi (SD) lideri Jimmie Akesson'un tepkisine neden olduğu yazıldı.

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SVT'ye göre Jimmie Akesson, ifade özgürlüğünü kısıtlamak isteyenlere sempati duymanın 'tehlikeli' olduğunu belirtti. Aynı partiden bir başka isim Adalet Komitesi başkanı Richard Jomshof ise daha ileri gitti ve haddini aşan ifadeler kullandı.

"ÜZÜLÜRLERSE 100 TANE DAHA YAKIN"

Jomshof, Dagens industri'ye verdiği röportajda Kur'an-ı Kerim yakmanın ifade özgürlüğünü kullanmanın yanlış bir yolu olmasına rağmen, Türkiye'nin tepkisinin abartılı olduğunu belirtti ve 'Üzülürlerse 100 tane daha yakın' dedi.

PALUDAN'I İSVEÇ'E KİM DAVET ETTİ?

Stockholm merkezli Aftonbladet gazetesi 'Kur'an-ı Kerim'i elinde tutan ve ateşe veren Paludan ancak onun arkasındaki isim kim?' diye sordu ve Paludan'ı İsveç'e kimin çağırdığını sorguladı.

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Victor Stenquist imzalı haberde Paludan'ın 'Davet olmasaydı gelmezdim' dediği belirtildi. Paludan gazeteye yaptığı açıklamada kendisini kimin davet ettiğini hatırlamadığı öne sürdü ve "Fikrin ilk olarak bir telefon görüşmesinde ortaya çıktığını varsayıyorum ancak telefonda kiminle konuştuğumu tam olarak hatırlamıyorum .O hafta yaklaşık 20 kişi ile görüştüm" ifadelerini kullandı.



KRİZİN ÇÖZÜLMESİ ZOR GÖRÜNÜYOR

Öte yandan Pludan'ın provokasyonunun İsveç medyasındaki yankıları da devam ediyor.



Politiken gazetesi Kur'an-ı Kerim yakılmasına dünya çapında gelen tepkileri derlediği haberinde 'Paludan protestolara yol açıyor, krizin çözülmesi zor gözüküyor' ifadelerini kullanırken CPH Post,Paludan'ın skandaleylemlerin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişini zorlaştıracağını belirtti.