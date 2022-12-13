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İşte kilo vermenin formülü... Bilim insanları açıkladı: Yüzde 70 daha fazla kalori yakmanızı sağlıyor

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#Sağlık#Bilim#Kilo Verme
İşte kilo vermenin formülü... Bilim insanları açıkladı: Yüzde 70 daha fazla kalori yakmanızı sağlıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 11:01

İngiliz araştırmacılar kilo vermenin bilimsel formülünü yayınladı. Bir dizi deney yapan araştırmacılar yüzde 70 daha fazla kalori yakmayı sağlayan yöntemi açıkladı.

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Birçok kişi, ideal kilosuna ulaşmak ve zayıflayabilmek için çeşitli yöntemler deniyor.

Pek çok diyet ve egzersiz yöntemi arasında seçim yapmakta zorlanıyorsanız. İngiliz bilim insanları işinizi biraz daha kolaylaştıracak araştırmalarının sonucunu yayınladı.

Nottingham Trent Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları daha çok kalori yakmayı sağlayan yöntemi belirlemeyi başardı.

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İNGİLİZ GAZETE 'ÇIĞIR AÇAN ARAŞTIRMA' DİYE DUYURDU

İngiliz Mirror gazetesinin 'çığır açan araştırma' olarak lanse ettiği çalışma kapsamında gönüllülerden bisiklet sürmeleri istendi.

Bir gruptan 7 saat aç kalmaları ve daha sonra egzersiz yapmaları istendi. Diğer grup ise aynı işlemi 2 saat aç kaldıktan sonra gerçekleştirdi.

İki gruptaki katılımcılar akşam 18.30'da aynı egzersizleri yaptı ve ekip egzersiz sonrası çeşitli ölçümler yaptı.

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Sonuçlar, daha uzun süre aç kalan grubun diğer ekipteki katılımcılara oranla yüzde 70 daha fazla kalori yaktığını gösterdi.

ALINAN KALORİYİ DE AZALTIYOR

Aynı araştırmaya göre, aç karnına egzersiz yapanların akşam yemeğindeki kalori alımı yaklaşık 100 kalori daha fazlayken, egzersiz yapıldığında tüm gün boyunca alınan kalori ortalama 440 kalori daha az oldu.

Yayınlanan raporda şu ifadelere yer verildi;

'Akşam egzersizinden önce bir süre aç kalmak egzersiz sırasında yakılan yağ miktarını artırması ve gün içinde yenen kalori sayısını azaltması nedeniyle sağlığın bazı unsurlarına fayda sağlayabilir.'

 

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#Sağlık#Bilim#Kilo Verme

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