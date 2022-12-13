Her şey bir sivrisinek ısırığı ile başladı... Korkunç gerçeği ultrason çektirince öğrendi: Düzinelerce solucan vücudunda haftalarca yaşadı

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Sosyal medya Hindistan'dan gelen haberi konuşuyor.

Testislerinde şişme şikayeti ile hastaneye başvuran adı açıklanmayan adamın skrotumunu mercek altına doktorlar gördükleri manzara sonrasında adeta şoke oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, doktorlar hastanın skrotumunda hareket eden doğrusal yapılar keşfetti.

HEMEN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hastaya lenfatik filaryaz teşhisi kondu ve üç haftalık bir anti-parazitik ilaç kürü ile tedavi altına alındı.

Nadir görülen enfeksiyon, New England Journal of Medicine tarafından yayınlanan bir vaka raporu ile ortaya çıktı.

Hastayı muayene eden Max Süper Özel Hastanede kıdemli tıbbi danışman olan Dr. Amit Sahu, ultrasonda 'doğrusal yapıların hareket ettiğini' söyledi.

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DOKTORLAR ADINI KOYDU: DANS EDEN DÜZİNELERCE SOLUCAN

Sahu gözlemledikleri hareket eden doğrusal yapılar için 'dans edecen düzinelerce solucan' ifadesini kullandı. Sahu, 'Lenf sistemine göç ederek kanalların genişlemesine ve işlev bozukluğuna neden oldular' dedi.

Ultrasondan sonra doktorlar skrotumdan sıvı örneği aldı ve mikroskop altında inceledi.

Bu inceleme bilimsel olarak Wuchereria bancrofti olarak adlandırılan ve teşhisi doğrulayan canlı solucan ordularını gözler önüne serdi.

Hastaya solucanları öldüren güçlü bir anti-parazitik ilaç olan dietilkarbamazin verildi.

3 HAFTA SÜREN TEDAVİ SONRASI İYİLEŞTİ

Hasta üç hafta sonra muayne için hastaneye döndüğünde yapılan testler ilacın işe yaradığını gösterdi. Uzmanlar nadir görülen bu durumun sivrisinek ısırıkları ile kana geçen enfeksiyonlardan kaynaklandığını açıkladı.

Daha sonra lenfe sızan enfeksiyon erkeklerde genital bölgede şişmeye neden olabilir.