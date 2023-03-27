İsrail’de yargı reformu protestoları büyüyor... Savunma Bakanı Gallant görevden alındı! Halk sokaklara indi

Haberin Devamı

İsrail’de protestolara neden olan tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolar haftalardır devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevinden almaya karar verdi" ifadeleri kullanılarak, daha fazla detay verilmedi.



Gallant dün yaptığı açıklamada, yargı reformuna karşı ordu içerisindeki yaygın protestoları hatırlatmış, ulusal güvenliğe yönelik tehlikeyi gerekçe göstererek tartışmalı yargı reformunun askıys alınması çağrısında bulunmuştu.

Haberin Devamı

KARAR SOKAKLARI KARIŞTIRDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından halk yeniden sokaklara döküldü. Ellerinde İsrail bayrakları ile sokağa inen göstericiler, başkent Tel Aviv’deki Ayalon Otoyolu'nu trafiğe kapatarak ateş yaktı.

Tel Aviv’in dışında Başbakan Netanyahu'nun Kudüs'teki konutunun dışında da çok sayıda kişi toplandı. Ülkenin güneydeki Beersheba ile kuzeyindeki Hayfa'da da yüzlerce kişi sokağa indi. Yer yer polis ile göstericiler arasında tansiyon yükselirken, bazı bölgelerde polis göstericilere tazyikli su ile müdahale etti.

Polisin, Netanyahu'nun Kudüs'teki özel konutunun önünde toplanan protestocularla çatışmaya girdiği ve protestocuların Netanyahu'nun evinin önündeki barikatı yıktığı iddia edildi.

“İSRAİL DEVLETİNİN GÜVENLİĞİ HER ZAMAN HAYATIMIN MİSYONU OLMUŞTUR”



Gallant görevden alınmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, “İsrail devletinin güvenliği her zaman hayatımın misyonu olmuştur ve olmaya devam edecektir” dedi. Gallant dün yaptığı açıklamada, yargı reformuna karşı ordu içerisindeki yaygın protestoları hatırlatmış, ulusal güvenliğe yönelik tehlikeyi gerekçe göstererek tartışmalı yargı reformunun askıya alınması çağrısında bulunmuştu.

Haberin Devamı

"İSRAİL BAŞBAKANI İSRAİL DEVLETİ İÇİN BİR TEHLİKEDİR"



Muhalefet lideri Yair Lapid yaptığı açıklamada, Gallant’ın görevden alınmasına sert tepki göstererek, "İsrail Başbakanı İsrail devleti için bir tehlikedir" dedi.

“DİKTATÖRLERİN YOLUNU SEÇTİ”



İsrail’in eski Savunma Bakanı olan Yisrael Beytenu Partisi (İsrail Evimiz) lideri Avigdor Liberman ise, Netanyahu'nun Gallant'ı görevden almasını “diktatörlük” olarak nitelendirerek, "Savunma Bakanı, IDF'nin parçalanması ve İsrail'in güvenliğine ölümcül zarar verilmesi konusundaki derin endişelerini ifade etmeye cesaret etti. Netanyahu, Gallant'ı dinlemek ve kabineyi toplamak yerine tüm

Haberin Devamı

TEPKİ ÇEKEN YARGI REFORMU

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile ABD ve çok sayıda ülkenin karşı çıktığı tartışmalı yargı reformu, Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeriyor. Reform çerçevesindeki "başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısı” geçtiğimiz günlerde mecliste yapılan oylamada kabul edilmişti.

Haberin Devamı

CNN Türk Haber Müdürü İdris Arıkan, CNN Türk ekranlarından yayınlanan Ne Oluyor? programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada Netanyahu'nun özellikle demokrasi anlayışına aykırı bir tutum sergiliyor. İsrail sağcılık ve solculuk üzerine kurulmuş bir ülke ve toplum. Bundan önceki süreçlerde başka başka bakanların döneminde de İsrail Başbakanlarının yargılandığı ve hapiste kaldığı görülüyor. Netanyahu da olası bir karışıklığı engellemek için bu yargı reformunu yapmaya çalışıyor. Sokaklarda 600 bin kişinin olduğu söyleniyor. İsrail'in kontrolü kaybettiği söyleniyor. Netanyahu kendi partisinin üyesi olan Savunma Bakanı görevden aldı. Kudüs'te de eylem var. Netanyahu'nun evine doğru gidildiği söyleniyor. Eski bakan Netanyahu'nun raydan çıktığını söyleyerek görevden alınmasını gerektiğini söylüyor. Yani şu anda Netanyahu'nun her yaptığı büyük eylemelere neden oluyor. Londra gezisinde Netanyahu'nun ıstakoz yemesi de sorun olmuştu" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 yılda 319 bin konut toplamda da 650 bin konut inşa edeceğiz Haberi görüntüle