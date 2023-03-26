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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 yılda 319 bin konut toplamda da 650 bin konut inşa edeceğiz

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İstanbul#İftar Buluşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 yılda 319 bin konut toplamda da 650 bin konut inşa edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 20:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtlarında Misafir Edilen Depremzedelerle İftar Buluşması programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Geçici Ticaret Merkezleri geri dönüşü hızlandıracak. Amacımız 1 yılda 319 bin konut toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yaraları hızla saramaya başladığımız bir sürece başladık. 14 milyon insanı doğrudan etkileyen böyle büyük bir felaketi hızla sarmak herkesin yapabileceği bir şey değildi. Devletimiz ilk günden beri halkımızın yanındadır. Dost ve kardeş ülkelerin destekleri elbette unutmayacağız. Felaketin büyüklüğü ve iklim şartları nedeniyle bir takım eksikliler yaşanmıştır. Bunların telafisi de yapılmıştır. Bir yıl içinde 319 bin konut toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır. Yerinde dönüşecek yerleri de sağlam ve güvenli yapılarla şehirlerimize kazandıracağız. Ramazan vesilesiyle ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde kalıcı konutlarımızın temel atma törenlerini de gerçekleştiriyoruz. Gece gündüz çalışacağız. Kahramanmaraş'ı Hatay'ı Adıyaman'ı depremde zarar gören şehirleri yeniden ihya edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan şehirlerine sahip çıkmalarını istiyorum. Vatandaşlarımız yurtlarda farklı şehirlerde kalıyorlar. Buralardan bir an önce geri dönecekler. Sanayi kuruluşlarının üretime başlamasıyla, geçici ticaret merkezlerinin ve sağlam dükkanların açılmasıyla, tarımsal çalışmaların yoğunlaşmasıyla geri dönüşlerin hızlanacağını düşünüyorum.

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Geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Hasarsız binalarda zaten oturulabiliyor, az hasarlı binalarda ufak bir tadilatla oturulabiliyor. Ölen vatandaşlarımızı geri getiremeyiz ama yapacağımız kalıcı konutlarla bunu bir nebze azaltabiliriz. Belediyelerimiz Ramazan boyunca hizmet vermek üzere deprem bölgelerini ilçe ilçe paylaştı. Diğer şehirlere gitmiş depremzedelerimizde ihmal edilmiyor. Ramazan ayının sembolü olduğu birlik ve kardeşliğin bizim medeniyetimizde çok müstesna bir yapısı var. Türkiye'nin yeni bir katılıma hazırlandığı bu dönemde böyle bir kucaklamaya ihtiyaç duyuluyordu. Bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmayan milletimizin bizi yine yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İstanbul#İftar Buluşması

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