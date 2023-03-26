Demirören Medya Lisesi öğrencilerinden robotik yarışmada büyük başarı

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26 Mart’ta Volkswagen Arena’da gerçekleşen FIRST Robotcs Competton liseler arası robot yarışmasının İstanbul ayağında Demirören Medya Lisesi öğrencileri büyük bir başarıya imza attı.

Gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini artırmak amacıyla 31 yıldır ABD’de FIRST Vakfı tarafından, Türkiye’de ise 2018 yılından bu yana Fikret Yüksel Vakfı’nca düzenlenen FIRST Robotics yarışması başladı. 3 kıtada düzenlenen ve 30’dan fazla ülkeden 3 bin 350 takımın katılacağı turnuvanın İstanbul’da gerçekleşen ayağına 16 ilden 120’nin üzerinde yerli takımın yanı sıra Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Hindistan, Kosova, Polonya, Romanya ve Birleşik Krallık’tan takımlar da katıldı.

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YARIŞMANIN İLK AYAĞI GERÇEKLEŞTİ

Yarışmanın ilk ayağında öğrenciler, kendi tasarladıkları oyun oynayan robotlarıyla en iyi takım olmak için kıyasıya yarıştı. Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de bu yarışmada,14 okuldan öğrencilerin bir araya geldiği 6436 - Pars Robotic takımında yer aldı. Kıyasıya bir mücadele örneği sergileyen takım, yarışmada finale kalma başarısı gösterdi.

“ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYİ PLANLIYORUZ”

Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, “Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak ilk senemizde, böyle büyük prestijli bir yarışmaya katıldık. Bu anlamda çok dolu 3 gün geçirdik. Öğrencilerimiz burada çok güzel şeyler yaşadı. Aynı zamanda finalist olduk. Bu bizi ayrıca mutlu etti. Mühendislik alanında da çok güzel bir ödül aldık. Pars Robot takımına ve öğrencilerime bu konuda çok teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili gelecek hedeflerimiz var. Mühendislik ve PR alanında çalışmalar yapmayı ve Amerika’da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi planlıyoruz” açıklamasını yaptı.

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“BEKLEME LİSTESİNDEYİZ”

Takımın eğitmeni Metin Karpat, “Takımımız koalifikasyon maçlarını 6’ncı olarak bitirdi. Beşiktaş A Spor takımıyla yarışmada ittifak kurduk. Bu ittifak finale yükseldi. Finalde önce 1-0 geriye düştük. Sonra 1-1 yaptık. Üçüncü maçta rakibimiz bizi yendi. Ancak ‘Finalist ödülünü’ alabildik. Pars Grubu eğer şampiyon olsaydı direkt Amerika’daki şampiyonada Türkiye’yi temsil edebilecekti. Fakat şu anda bekleme listesindeyiz. Bütün dünyadaki yarışlar bittikten sonra boşa çıkan ödüller sayesinde, biz de Amerika’da Türkiye’yi temsil edebiliriz. Umudumuz da bu yarışmaya katılmaktır. Çünkü orası apayrı bir ambiyans” şeklinde konuştu.

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“SENEYE YARIŞMAYA TEKRAR KATILIP KAZANACAĞIZ”

Yarışmaya katılan Demirören Medya Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Yağmur Ataman, “Çalışmalarımız yoğun sürdü. Okul çıkışı her gün yarışmaya hazırlık için Pars’ın atölyesine gittik. Her gün sunumumuza, sorularımıza düzenli çalıştık. Acayip derecede sıkı çalışmıştık. Ben PR bölümündeydim. Takım arkadaşlarımla bir olup çalıştık. İnşallah seneye kazanacağız. Bu yarışma benim için çok güzel deneyim oldu. Beni bir tık hırslandırdı, heveslendirdi, vizyonumu genişlettiğini söyleyebilirim. Seneye çok daha iyi çalışıp tekrar katılacağız. Bu süreçte okulumun da bize çok katkısı oldu. Onlara da teşekkür ediyorum” dedi.

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“ASIL OLAY KENDİMİZİ GELİŞTİRMEK”

Demirören Medya Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Seden Maraş da duygularını şu şekilde ifade etti:

“Mentorlarım benim için büyük bir rol model oldu. 3 aydır buradayım ancak çok fazla şey öğrendim. Birçok yabancı takımla bir arada olduğumuz için İngilizcemi geliştirdim, sosyalleştim. Birçok terim öğrendim. Bu takımla devam etmeyi düşünüyorum. Sunuma da çıkarım, kendimi de geliştiririm, mentor da olurum. Gerçekten eğlenceli bir ortam ve asıl önemli olan şeyin ödül olmadığını düşünüyorum. Asıl olay kendimizi geliştirmek.”

1 HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

Yarışmanın İstanbul ayağı, katılımın yüksek olması nedeniyle bir hafta boyunca devam edecek. Volkswagen Arena’da düzenlenen turnuvalar, 24-26 Mart 2023 İstanbul Regional, 27-29 Mart 2023 Bosphorus Regional, 31 Mart-2 Nisan 2023 Haliç Regional isimleriyle 3 ayaklı düzenlenecek.

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FİNAL ABD’DE

Türkiye’de düzenlenecek 3 turnuva sonrasında, robot performansı ve sosyal sorumluluk projeleriyle ön plana çıkan takımlar 19-22 Nisan tarihlerinde ABD’nin Houston şehrinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak. Yarışmanın 2023 temasında, endüstriyel süreçlerdeki enerji kullanımı ön plana alınıyor. Hem otonom hem de manuel olarak kullanılan robotların sınırlı sürelerde verilen görevleri yapmaları isteniyor. İlk 15 saniye otonom hareket eden robotlar, 15 saniyenin sonunda öğrenciler tarafından kontrol ediliyor. Koni ve küpleri gösterilen yerlere taşıyarak puan kazanmaya çalışıyorlar. Bunu başaran robotlar denge tahtası üzerinde durarak ek puan için yarışıyor.