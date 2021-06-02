İspanyol öğrenci tasarladı! Korona salgınında güvenli seyahat için büyük adım

Hollanda’nın Lahey kentindeki Delft Teknik Üniversitesi’nden 21 yaşındaki Alejandro Nunez Vicente’nin yolcu uçakları için yaptığı ‘ekonomi koltuk’ tasarımı, salgın koşullarında dikkat çekti. Vicente, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı yazılı açıklamada, tasarımın yolculara daha fazla alan sağladığını, bunun da Kovid-19 salgınında seyahat için daha uygun bir seçenek olabileceğini ifade etti.



İspanya’nın başkenti Madrid’den Hollanda’nın Lahey kentindeki Delft Teknik Üniversitesi’ne öğrenci değişimi programıyla gelen Vicente, salgın döneminde yolcu uçaklarında seyahati kolaylaştırabilecek bir tasarım ortaya çıkardı. Hollanda’ya geldiğinde 'Flying V' adlı uçak koltuklarının tasarımıyla ilgili bir projeyi gördüğünü ve bundan çok etkilendiğini belirten Vicente, bu tasarımı yapan ekiple görüştüğünü ve Chaise Longue tasarımının ilk adımlarını attığını ifade etti. Özellikle salgın döneminde azalan sefer sayıları, beraberinde kısıtlamalar ve yasaklar sonucu azalan yolcu sayıları, havayolu şirketlerinin verimli çalışamamasına ve finansal olarak zarar etmesine neden oldu. Vicente, tasarımının detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Proje süresince koltuk tasarımı (koltuk, sırtlık ve başlık) aynı kaldı, ancak yolcular arasında daha fazla boşluk bıraktığı ve onları farklı yüksekliklerde konumlandırdığı için salgın zamanlarında uçuşlar için daha uygun" dedi.

TASARIMIN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Vicente, uçak koltuklarını baz alan tasarımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Chaise Longue tasarımı, çift katlı koltuklar için daha fazla alan yaratmak için yolcu kabini içindeki dikey alanı kullanmaktadır. Tasarım iki sıraya bölünmüştür: alt sıra ve 3 basamak yukarı çıkılarak ulaşılan üst sıra. Alt sıra, yolculara rahatlatıcı bir şezlong deneyimine benzer şekilde bacaklarını esnetebilme avantajı sunar. Öte yandan, en üst sıra, daha yüksekte olduğunuz için bir SUV deneyimi yaşatır ve iki sıranın farklı yüksekliklerde bulunmasından elde edilen daha fazla bacak boşluğu sayesinde bacakları rahatça uzatmak mümkündür" dedi.



YAPTIĞI UÇUŞLAR, İLHAM KAYNAĞI OLDU

Tasarımcı Vicente, uluslararası öğrenci olarak çok sayıda uçuş yaptığını ve bu uçuş deneyimlerinin içindeki tasarımcıyı uyandırdığını ifade etti. Vicente, "Birincisi, genç, uluslararası bir öğrenci olarak, çoğu ekonomi sınıfı koltuklarda olmak üzere birçok kez seyahat etme fırsatım oldu. Bu deneyimler içimdeki tasarımcıyı uyandırdı, çünkü daha rahat seyahat etmenin (daha fazla diz mesafesiyle) mümkün olacağına inandım. Çünkü çözüm uçaktaki dikey alanı kullanmak ve bagaj bölmelerini koltuk tasarımına uyacak şekilde yeniden tasarlamaktan geçiyordu" dedi.







"KOVID-19 SALGININDA SEYAHAT İÇİN DAHA UYGUN"

Vicente, Kovid-19 salgını süresince yolcuların tasarıma yoğun ilgi gösterdiğini ve tasarımın yolculara virüsten korunma kapsamında daha fazla imkan sunabileceğini belirtti. Vicente, sözlerinin şöyle sürdürdü:



"Koltuk tasarımının, pandemi başladığında çok alakalı ve kullanışlı hale gelen bir özelliği, koltuğun çıkarılıp takılabiliyor olmasıdır. Bu tasarımın modülerliğinin bir avantajı, yolcu kabinlerinin kargo saklama bölmeleri olarak da kullanılabilmesidir. Bu Kovid-19 dönemi, ticari uçakların gerektiğinde kargo için uyarlanabilir olması gerektiğini kanıtlamıştır. Öte yandan, proje süresince koltuk tasarımı aynı kaldı, ancak yolcular arasında daha fazla boşluk bıraktığı ve onları farklı yüksekliklerde konumlandırdığı için pandemi zamanlarında uçuşlar için daha uygun."

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