Son dakika haberi: Çin'den flaş koronavirüs kararı... Seyahat kısıtlaması geri geldi!

Koronavirüsün (Kovid-19) çıktığı Çin bir dönem uyguladığı seyahat kısıtlamasını yeniden hayata geçirme kararı aldı.

Çin dün, ülkenin güneyindeki kovid-19 enfeksiyonlarında ani bir artış bildirdi.

Yapılan resmi açıklamaya göre, 15 milyon kişiye ev sahipliği yapan güney eyaleti Guangdong'da 18 yeni yerel vaka tespit edildi.

Bunun ardından Çin bir süredir askıda olan seyahat kısıtlamalarını yeniden uygulamaya koyrdu.

Enfeksiyonlardaki artıştan sonra bölgeden ayrılan herkesin virüs için test edilmesi gerektiği duyuruldu.

Eyalet hükümeti, Pazartesi günü saat 22'den sonra Guangdong'dan uçak, tren, otobüs veya özel araba ile ayrılan kişilerin son 72 saat içinde bir nükleik asit testinin sonuçlarını sunmaları gerektiğini duyurdu.

Bu kriterleri yerine getirmeyenlerin bölgeden ayrılamayacağının altı çizildi.

Aynı açıklamada kamyon sürücüleri için test istasyonlarının ana yollara kurulacağı bilgisi de yer aldı.

Çin, iktidardaki Komünist Parti'nin geçen Mart ayında virüsü kontrol altına aldığını ilan etmesinin ardından yurt içi seyahat kısıtlamalarının çoğunu gevşetmişti.

Çin her gün bir avuç yeni vaka bildiriyor, ancak neredeyse hepsinin yurtdışında enfekte olduğuna inanıldığını söylüyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara