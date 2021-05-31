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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 31.05.2021 - 08:49 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Çin'den flaş koronavirüs kararı... Seyahat kısıtlaması geri geldi!

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Son dakika haberi: Çin'den flaş koronavirüs kararı... Seyahat kısıtlaması geri geldi!

Çin, artan virüs vakalarından sonra güney eyaleti Guangdong'a seyahat kısıtlamaları getirdi. Belirlenen kriterleri yerine getirmeyenlerin bölgeden ayrılamayacağının altı çizildi.

Koronavirüsün (Kovid-19) çıktığı Çin bir dönem uyguladığı seyahat kısıtlamasını yeniden hayata geçirme kararı aldı.

Çin dün, ülkenin güneyindeki kovid-19 enfeksiyonlarında ani bir artış bildirdi.

Yapılan resmi açıklamaya göre, 15 milyon kişiye ev sahipliği yapan güney eyaleti Guangdong'da 18 yeni yerel vaka tespit edildi.

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Bunun ardından Çin bir süredir askıda olan seyahat kısıtlamalarını yeniden uygulamaya koyrdu.

Enfeksiyonlardaki artıştan sonra bölgeden ayrılan herkesin virüs için test edilmesi gerektiği duyuruldu.

Eyalet hükümeti, Pazartesi günü saat 22'den sonra Guangdong'dan uçak, tren, otobüs veya özel araba ile ayrılan kişilerin son 72 saat içinde bir nükleik asit testinin sonuçlarını sunmaları gerektiğini duyurdu.

Son dakika haberi: Çinden flaş koronavirüs kararı... Seyahat kısıtlaması geri geldi

Bu kriterleri yerine getirmeyenlerin bölgeden ayrılamayacağının altı çizildi. 

Aynı açıklamada kamyon sürücüleri için test istasyonlarının ana yollara kurulacağı bilgisi de yer aldı.

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Çin, iktidardaki Komünist Parti'nin geçen Mart ayında virüsü kontrol altına aldığını ilan etmesinin ardından yurt içi seyahat kısıtlamalarının çoğunu gevşetmişti.

Çin her gün bir avuç yeni vaka bildiriyor, ancak neredeyse hepsinin yurtdışında enfekte olduğuna inanıldığını söylüyor.

 

 

 

 

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