AB, aşı şartıyla sınırları açıyor

Avrupa Birliği Komisyonu’nun, aşı şartıyla üçüncü ülkelerden geleceklere yönelik seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesine yönelik önerisi üye ülkelerce benimsendi. AB ülkelerinin büyükelçilerinden oluşan Coreper, aşı sürecini tamamlamış üçüncü ülke vatandaşlarına kapıların açılmasına yeşil ışık yaktı.

HANGİ AŞILAR GEÇERLİ

Kısa sürede devreye sokulması ihtimali yüksek olan uygulama, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) ya da Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı aşılardan yaptıranlar için geçerli olacak. Bu da Türkiye’de, EMA’dan onay almış BioNTech/Pfizer aşısından olanların AB ülkelerine seyahat edebileceği anlamına geliyor. EMA’nın ön değerlendirme sürecine aldığı Çin’in Sinovac aşısından olan Türk vatandaşları ise bir süre daha bekleyecek. Rus Sputnik V aşısı da değerlendirme aşamasında. AB ülkeleri, aşıya rağmen test ve karantina gibi ek önlem uygulama hakkını da koruyor.

GÜVENLİ ÜLKE KRİTERİ

Aşı olanların yanı sıra COVID-19 durumu dikkate alınarak oluşturulan güvenli seyahat listesinde yer alan ülkelerden gelecek kişilerin de AB’ye girişlerine izin verilecek. Aşı, listede yer alan ülkelerin vatandaşları açısından ana kriter olmayacak. AB’nin çok sınırlı sayıda ülkenin yer aldığı mevcut listeyi yarın güncelleyerek genişletmesi öngörülüyor. Mevcut kurallarda bir ülkenin güvenli seyahat listesine girebilmesi için 14 günlük bir dönemde 100 bin kişiye düşen vaka sayısının 25’i aşmaması gerekiyor. AB Komisyonu bu oranın 100’e yükseltilmesini önermişti. AB ülkeleri ise bu oranı 75 olarak belirledi. AB ülkeleri, özellikle varyantlar bağlantılı kötüleşme olması halinde acil fren mekanizması uygulayarak seyahatleri bloke edebilecek.

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