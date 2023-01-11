İran giderek sertleşiyor

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İran’da eylül ayından bu yana devam eden Mahsa Amini protestolarına karşı cezalarla yıldırma politikası yürüten Tahran rejimi, bu tavrını sürdüreceği sinyalleri veriyor. AFP’nin aktardığına göre İran yargısı kolluk güçlerine, başörtüsü kuralına uymayanların “ciddi bir şekilde cezalandırılmaları” yönünde talimat verdi. Ayrıca protestolar kapsamında önceki gün üç kişi daha idam cezasına mahkûm edildi.

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İHLAL EDENE EK CEZA TALEBİ

Daha önce başörtüsü ihlallerini kontrol eden irşad devriyelerinin lağvedilmesi ve geçen hafta ülkenin dini lideri Ali Hamaney’in “başörtüsünü tam bağlamayanların din adamları tarafından itham edilmesine karşı olduğu” yönündeki sözleri, rejimin protestolara yaklaşımında bir yumuşama yaşanabilir mi beklentisine neden olsa da İran’da başsavcılığın önceki gün polis güçlerine ve bölge mahkemelerine gönderdiği talimatla Tahran yönetiminin sert tavrını sürdüreceği belli oldu. Başsavcılığın yönergesinde polislere başörtüsü ihlallerinin “sıkı bir şekilde cezalandırılması” talimatı verilirken, mahkemelerden ihlalcilere “para cezası, sürgün, meslekten men ve işyeri kapatma” gibi ek cezalar verilmesi talep edildi.

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3 İDAM CEZASI DAHA

Rejim ülke çapında devam eden gösterilerle ilişkili yargılamalarda tartışmalı idam cezalarını onamaya da devam ediyor. Son olarak Salih Mirhaşemi, Mecid Kazimi ve Seyid Yakubi isimli göstericiler üç güvenlik görevlisinin öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla yargılandıkları davada, “Allah’a yeryüzünde savaş açmak” olarak tanımlanan suçtan idam cezasına mahkûm edildi. Böylece protestolarla ilişkili yargılamalarda idam cezasına çarptırılanların sayısı 17’ye çıktı. Ülkede hafta sonu iki kişinin cezası infaz edilmişti.

Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize Haşimi Rafsancani’ye 5 yıl hapis cezası verildi.

RAFSANCANİ’NİN KIZINA 5 YIL HAPİS

İran’da “halkı protestolara teşvik ettiği” gerekçesiyle 27 Eylül’den beri tutuklu bulunan eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize Haşimi Rafsancani, beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. AFP’ye açıklama yapan Rafsancani’nin avukatı Nida Şems, müvekkilinin “ülke güvenliğine karşı işbirliği yapmak, sisteme karşı propaganda yapmak ve yasa dışı toplantılara katılarak düzeni bozmakla” suçlandığını ve karara itiraz edeceklerini belirtti. 60 yaşındaki Rafsancani 2012 yılında da tutuklanmış ve İran’a karşı “propaganda” yaptığı suçlamasıyla altı ay hapis cezası almıştı. İran’da Mahsa Amini isimli genç kadının kurallara uygun giyinmediği gerekçesiyle alındığı gözaltında hayatını kaybetmesi ülkede rejim karşıtı eylemleri tetiklemişti.