Motosiklet tutkunu İpek öğretmen

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İpek Süleymanoğlu’nun iki çocukluk hayali vardı; biri öğretmenlik diğeri ise motosiklet kullanmak. İstanbul Bakırköy Kız Anadolu Meslek Lisesi Güzel Sanatlar Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra ailesinin isteğiyle Trakya Üniversitesi Mimarlık bölümünü bitirdi. Ancak öğretmen olma isteği hep devam etti. Formasyon eğitimini tamamladıktan sonra mimarlığı bırakıp resim öğretmeni olarak göreve başladı. Diğer hayalini ise 18 yaşında ehliyetini ve ilk motosikletini alarak gerçekleştirdi. Hayattaki iki amacına da genç yaşta ulaşan Süleymanoğlu, motosiklet camiasındaki tanınırlığını ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım eli uzatmak için kullanıyor. Bugün 32 yaşında olan İpek Öğretmen eğitimcilik hayatını ve motosiklet sevgisini anlatırken şunları söyledi:





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“Motorcuları gördükçe ‘Bunları neden hiç kızlar kullanmıyor’ diye düşünürdüm. Motosiklet benim için masal kitaplarındaki ‘beyaz at’ gibiydi. Ailem tehlikeli olduğunu düşünerek motosiklet kullanma isteğimi desteklemedi. 16 yaşında ilk denememde hayatta en mutlu olduğum şeyi bulduğumu fark ettim. 18 yaşına geldiğimde ehliyetimi ve ilk motosikletimi aldım. O günden beri üzerinden hiç inmedim.”

Bir motosikleti komple söküp takacak kadar teknik bilgiye sahip olduğunu söyleyen İpek öğretmen, bu işleri kendi evinin salonunda yaptığını dile getirdi ve şöyle devam etti: “Evimin bir odasını atölye yaptım. Hiç kolay olmasa da ihtiyaç olduğunda 200 kiloluk motosikletimi 7’nci kattaki evimin salonuna asansörle taşıyıp bakım ve tamir işlerini kendim yapıyorum.”





Öğretmenliğe ilk başladığı yıllarda bir kütüphane yangını haberi okuduğunu söyleyen Süleymanoğlu, “Sosyal sorumluluk projeleri yapmaya karar verdim. Sosyal medyadan yaptığım duyurularla kitap toplamaya başladım ve okullarda kütüphane kurduğum bir proje başlattım” dedi.