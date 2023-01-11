Dünyanın gözü Çin’de

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Çin’deki salgın durumu dünyayı endişelendiriyor. Pekin yönetimi 3 yıl boyunca katı şekilde uyguladığı sıfır vaka politikasından geçen aralıkta vazgeçti, vakalar patladı. Değişikliğin yürürlüğe girdiği 7 Aralık’tan beri resmi verilere göre 40’tan az kişi ölmüş gözükse de uydu görüntüleri, sosyal medya paylaşımları ve tanık ifadeleri bambaşka bir tablo çiziyor.

BİR GÜNDE 150 CENAZE

ABD’li uydu görüntüleme şirketi Maxar Technologies’in Çin’deki altı farklı kentten Washington Post’a sağladığı görüntüler, cenaze evleri önündeki yoğunluğu gözler önüne serdi. Başkent Pekin dışındaki Tongzhou semtinde bir cenaze evi, araç trafiğini kaldırabilmek için yeni park yeri açtı. Devlete bağlı Beijing Youth Daily gazetesine göre bu krematoryumda eskiden günde 40 ceset yakılırken, şimdi sayı 150’ye çıktı. Güneybatıdadaki Çengdu’da yoğunlukla başa çıkmaya çalışan krematoryumlar, ailelere sevdiklerine veda etmeleri için sadece 2 dakika zaman tanıyor.

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TÜM FIRINLAR YANIYOR

350 km doğudaki Chongqing’de ise Jiangnan Cenaze Evi resepsiyonisti, “Altı yıldır çalışıyorum, hiç böyle yoğunluk olmamıştı. Telefon susmuyor” dedi. Tesiste tüm morglar dolu, sekiz yakma fırınının tümü 7 gün 24 saat aralıksız çalışıyor. Şanghay’daki büyük cenaze evlerinden Baoxing önündeki kuyruk da uydu görüntülerine yansıdı. Cenaze endüstrisini inceleyen George Mason Üniversitesi’nden Lucia Liu, “Baoxing dışında hiç bu kadar uzun sıra görmemiştim” dedi. Yakma hizmeti için bekleme süresi 5 günü buluyor.

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NEDEN BÖYLE OLDU

Şanghay’daki hastanelere giren New York Times ise iddia edilenin aksine hastaneye yatışların da çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Özellikle yaşlılarla dolup taşan hastanelerde enfekte kişiler, resepsiyon veya bekleme odası gibi boş bulunan her yerde tedavi edilmeye çalışıyor. Hastane personeli, COVID testi pozitif çıkan çok sayıda sağlık çalışanının yokluğunda fazla mesai yapmak zorunda kaldıklarını belirtiyor. 26 milyonluk kentin yüzde 70 kadarının enfekte olduğu tahmin ediliyor. Hem hastaneler de hem de cenaze evlerinde yer bulunamıyor. Özellikle ek doz aşılama oranının düşük olduğu yaşlılar risk altında. Aşılılar ise yeni varyantlara karşı etkinliği zayıf Çin yapımı aşılar kullanıldığı için yeterince korunamıyor.

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Pekin, pozitif test olsa bile sadece solunum yetmezliği ölümlerini COVID sayıyor. Buna göre salgın başından beri 5200 kişi öldü. Ancak rakam gerçeği yansıtmıyor.

TÜRKİYE’DEN ÇİN’E İLK UÇUŞ

Mart 2020’den beri yurtdışından gelişlere uyguladığı karantina şartını 8 Ocak’ta kaldıran Çin’e, İstanbul’dan ilk uçuş dün yapıldı. Çin havayolu şirketi China Southern Airlines, çoğu İngiltere’den aktarmalı gelen 240 yolcusuyla İstanbul’dan Guangzhou kentine uçtu. Pandemi sonrası ilk tarifeli sefer için küçük bir tören yapılan İstanbul Havalimanı’nda konuşan China Southern Airlines Türkiye Genel Müdürü Wen Demei, kısa sürede Çin’in diğer kentlerine de direkt uçuşların başlayacağını söyledi.

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‘AVRUPA İÇİN TEHDİT DEĞİL’

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Avrupa ofisi direktörü Hans Kluge, Çin’deki COVID-19 salgınının Avrupa bölgesi için “acil bir tehdit” oluşturmadığını ancak daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Kluge, “Kayıtsız kalamayız” diye de ekledi.Birçok ülke Çinli yolculara COVID-19 testi zorunluluğu getirmişti. Avustralya ve Kanada, Çin’den gelen yolcuların uçağa binmeden önce COVID-19 testine girmelerini şart koşuyor.