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İngiltere'de vaka sayılarında korkutan artış

#İngiltere#Koronavirüs#COVID-19
İngilterede vaka sayılarında korkutan artış

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artması üzerine zor bir kış döneminin önüne geçilebilmesi için bazı kısıtlamaların derhal geri getirilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

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İngiltere'de dün açıklanan 43 bin 738 yeni vaka sayısıyla, günlük Kovid-19 vakaları 7 gün üst üste 40 binin üzerine çıktı ve hastanelerdeki hasta sayısı bir haftada yüzde 10 artarak 7 bin 749'a yükseldi.

Ayrıca, 223 kişinin dün hastalık nedeniyle hayatını kaybetmesiyle mart ayından bu yana en yüksek ölüm sayısı kaydedildi.

Artan vaka sayılarının ardından NHS Konfederasyonu, kalabalık ve kapalı alanlarda maskenin zorunlu olduğunu içeren bir dizi yedek stratejinin uygulanması gerektiğini gündeme getirdi.

Konfederasyon Başkanı Matthew Taylor, ülke basınına yaptığı açıklamalarda, hükümete, hastanelerdeki yoğunluğun artmaması için bazı Kovid-19 kısıtlamalarını içeren B planını uygulamaya koyması çağrısında bulundu.

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Sağlık hizmetinin şu anda tam sınırda olduğu ve baskıların daha da artacağı değerlendirmesinde bulunan Taylor, ulusun önleyici tedbirler almak için bir karar vermesi gerektiğini belirtti. Taylor, "Soru şu ki erken hareket etmek mi daha iyi yoksa işlerin daha da kötüye gitmesini ve muhtemelen daha ciddi önlemler alma riskini mi bekleyeceğiz?" ifadesini kullandı.

Halihazırda şu anki durumun dahi iç açıcı olmadığını dile getiren Taylor, "Konuştuğum her sağlık uzmanı, tam sınırda olduklarını ve zaten önemli hedefleri kaçırdığımızı söylüyor." dedi.

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HÜKÜMET B PLANI İÇİN BEKLEMEDE

İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng ise B planını yürürlüğe koymanın henüz zamanı gelmediğini belirterek, destekleyici Kovid-19 aşılarına odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Kwarteng, daha fazla sokağa çıkma yasağı ve ekonomik açıdan zor elde edilen kazanımları tehlikeye atmak istemediklerine dikkati çekerek, "Herhangi bir gönül rahatlığına dair ipucu vermek istemiyorum ancak şu ana kadar yaklaşımımızın işe yaradığını düşünüyorum." dedi.

Öte yandan, İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid'in bugün Kovid-19'a ilişkin basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.

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