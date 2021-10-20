Sürü bağışıklığı hayal oldu! 16 ayda bir yeniden Kovid enfeksiyonu
Geçtiğimiz yıl koronavirüs atlatanların yeniden enfekte olmasının düşük bir ihtimal olduğu düşünülürken bu yıl gelen son rakamlar 'sürü bağışıklığı" ümidini suya düşürdü. Uzmanlar insanların aşı olmaması durumunda 16 ayda bir yeniden enfeksiyon kapma ihtimali olduğunu açıkladı.
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İngiltere'de koronavirüs vakaları arttıkça Sars-CoV-2'ye ikinci hatta üçüncü kez yakalandıklarını bildiren insanların sayısında artış görüldü. Yeni yapılan bir analiz, aşılanmamış bireylerin ortalama olarak her 16 ayda bir Kovid-19'le yeniden enfekte olabileceğini öne sürüyor.
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Kış yaklaşırken, bilim insanları bu tür 'yeniden enfeksiyonların' sağlık sistemi üzerindeki yükü artırabileceği konusunda uyarıyorlar.Bazı uzmanlar aşı programının gençler için iki doz olacak şekilde genişletilmesini ve okula giden tüm çocukları kapsaması gerektiğini öneriyor.
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YENİDEN BULAŞMA NADİR DENİYORDU
Geçen yıl bu zamanlar, yeniden bulaşmaların mümkün olmasına rağmen bunun nispeten nadir olduğu ve dünya çapında sadece iki düzine kadar vakanın kayıtlara geçtiği varsayımı yaygındı.
Artık Sars-CoV-2'ye karşı doğal bağışıklığın zamanla azalmaya başladığını biliyoruz. Danimarka'da yapılan bir araştırma, 65 yaşın altındakilerin en az altı ay sonunda yaklaşık yüzde 80, 65 yaş üstülerin ise yalnızca yüzde 47 oranında bağışıklığa sahip olduğunu ortaya koymuştu
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Leeds Üniversitesi'nde viroloji doçenti Stephen Griffin konuya ilişkin, “Okullarda olduğu gibi virüse maruz kalma ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda giderek daha fazla insanın çift aşılı olmalarına rağmen yeniden enfekte olduğunu göreceksiniz,” diyor.
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Delta varyantının gelişi durumu daha da karmaşık hale getirdi. Yeniden enfeksiyon riski, Delta'nın baskın varyant olarak zirveye geçtiği Mayıs 2021'den bu yana daha yüksek görünüyor.
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6 Ekim'de yayınlanan ONS verileri, Temmuz 2020 ile Eylül 2021 arasında Kovid-19 testi pozitif çıkan 20.262 Britanyalı arasında 296 yeniden enfeksiyon olduğunu söylüyor
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Çeşitli eyaletlerin yeniden enfeksiyon oranlarını takip etmeye ve raporlamaya başladığı ABD'den gelen veriler de Delta’yla yeniden enfeksiyon riskinin önemli ölçüde daha yüksek olduğu fikrini destekliyor.
Yaklaşık 3,9 milyon nüfusa sahip Oklahoma'da Eylül ayında 5.229 yeniden enfeksiyon bildirilirken yeniden enfeksiyon rakamları Mayıs ayından bu yana %350 arttı.
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri yeniden enfeksiyonu, daha önce laboratuvar tarafından doğrulanmış bir vakadan 90 gün veya daha uzun süre sonra ortaya çıkan laboratuvar tarafından yeniden doğrulanmış bir Kovid-19 vakası olarak tanımlıyor.
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Imperial College London'dan immünoloji profesörü Danny Altmann durumu şu sözlerle özetledi: "Üzerinde çalıştığımız sağlık çalışanlarında daha önce enfekte olmuş ve çift doz aşılanmış, semptomatik enfeksiyonlara yakalanmış birçok insan var. Şuan daha önce alıştığımız rakamlardan çok daha yaygın halde.”
Southampton Üniversitesi'nden Dr. Nisreen Alwan yeniden enfeksiyon vakalarındaki artışı şu sözlerle dile getirdi: “İngiltere'de çoğumuz, hastalıktan sonra hatta bazen ilk enfeksiyonlarından nispeten kısa bir süre sonra yeniden enfekte olan kişileri şahsen görüyoruz. Yeniden enfeksiyon için risk faktörlerinin ne olduğu konusunda hala fazla bir şey bilmiyoruz, ancak tüm gençlere bir kez bulaştığında pandeminin sona ereceği teorik varsayımı giderek olasılığını yitiriyor."
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Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki Prof. Jeffrey Townsend ve meslektaşları, Sars, MERS ve soğuk algınlığına neden olanlar da dahil olmak üzere diğer koronavirüslerden bilinen yeniden enfeksiyon ve immünolojik verileri analiz ettiler.
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Araştırmacılar, Sars-CoV-2'den iyileşen insanlardan alınan antikor ve diğer immünolojik verilerle Kovid-19 yeniden enfeksiyon riskini modellediler.
The Lancet Microbe'da yayınlanan araştırma, özellikle enfeksiyon sayısı yüksekken, bağışıklık azaldıkça yeniden enfeksiyonların giderek yaygınlaşacağını ileri sürüyor.
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Townsend bu durumu, “Kimse maske takmasa, sosyal mesafeye uymasa ve aşı olmasaydı üç aydan beş yıla kadar bir zaman ölçeğinde yeniden enfeksiyonları beklememiz gerekirdi. Yani ortalama bir insan her üç ay ila beş yılda bir Kovid'e yakalanmayı beklerdi.” sözleriyle açıkladı.
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Aşılar enfeksiyon seviyesini baskılasa da pazartesi günü 49.156 Kovid vakası bildiren İngiltere bu rakamlarla Temmuz ortasından bu yana yeni bir rekor kırdı. Hastalık oranının en yüksek olduğu grupsa ortaokul çocukları.
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"Virüsün herhangi bir yaş grubunda serbestçe yayılmasına izin verirseniz, tüm yaş gruplarında serbestçe yayılır," diyen Townsend, “Bundan çıkarılacak başlıca dersler, aşı olmadıysanız aşı olmanız gerektiği, enfeksiyon kapmışsanız da yine de aşı olmanız gerektiğidir. Çünkü böylece korumanızın süresini uzatabilirsiniz.
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Griffin’se, “Okul çağındaki çocuklarda virüsün yayılmazsı engellenmezse, muhtemelen yeniden enfeksiyona maruz kalacağız. Bu da potansiyel olarak aşılarının sağladığı bağışıklığın etkinliği azalan ebeveynlere, daha önemlisi büyükanne ve büyükbabalara ve klinik olarak savunmasız durumdaki insanlara yayılacaktır," sözleriyle aileleri harekete çağırıyor.