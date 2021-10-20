Sürü bağışıklığı hayal oldu! 16 ayda bir yeniden Kovid enfeksiyonu

YENİDEN BULAŞMA NADİR DENİYORDU Geçen yıl bu zamanlar, yeniden bulaşmaların mümkün olmasına rağmen bunun nispeten nadir olduğu ve dünya çapında sadece iki düzine kadar vakanın kayıtlara geçtiği varsayımı yaygındı.



Artık Sars-CoV-2'ye karşı doğal bağışıklığın zamanla azalmaya başladığını biliyoruz. Danimarka'da yapılan bir araştırma, 65 yaşın altındakilerin en az altı ay sonunda yaklaşık yüzde 80, 65 yaş üstülerin ise yalnızca yüzde 47 oranında bağışıklığa sahip olduğunu ortaya koymuştu