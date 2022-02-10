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İngiltere'de Lassa virüsü alarmı... Yıllar sonra ilk defa görüldü!

#Lassa Ateşi#İngiltere#Dünya
İngilterede Lassa virüsü alarmı... Yıllar sonra ilk defa görüldü

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de Lassa virüsü paniği yaşandı. Ülkede iki kişide virüs tespit edildi, 3'üncü bir kişide yüksek şüphe nedeniyle izole edildi.

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Dünya 2 yıldır koronavirüsün pençesinde. Virüs ile mücadele son sürat devam ederken İngiltere'den kötü bir haber geldi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, iki kişiye nadir bir Ebola benzeri virüs olan Lassa Ateşi teşhisi kondu.

Sağlık yetkilileri, İngiltere'nin doğusunda aynı aileye bağlı üçüncü bir olası vakanın araştırıldığını açıkladı.

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Bu vakalar on yıldan fazla bir süredir ülkede doğrulanmış ilk Lassa vakaları olurken Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, insandan insana bulaşmanın nadir olduğunu ve çoğu insanın tam olarak iyileştiğini vurguladı.

Vakaların hepsinin, virüsün endemik olduğu Batı Afrika'dan yakın zamanda dönen aynı aileden olduğuna inanılıyor.

Lassa ateşi; Batı Afrika coğrafyasında görülen, akut olarak gelişip öldürücü olabilen viral bir hastalıktır.

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1969 yılında Nijerya’da görevli iki hemşirenin ölümü ile Batı dünyası tarafından fark edilmiştir. Bu iki hemşirenin Nijerya’da yaşadığı şehrin ismi Lassa’dır. Hastalık bu şehirde görüldüğü için ‘Lassa virüsü’ olarak anılır.

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LASSA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

İnsanlara bulaşması enfekte gıdaların solunumu yoluyla veya yutma sebebiyle olur. Nadir olarak da kemirgenle direkt temas şeklinde gerçekleşir.

Lassa virüsü bulaşmış bir bireyin kanında, salgılarında, idrarında veya dışkısında virüs izole edilmiştir. Bu yüzden insandan insana geçiş de medyana gelebilir.

Lassa virüsünün gündelik temaslar ile bulaşması söz konusu değildir. Ancak kullanılmış tıbbi malzemeler ile bulaştığı görülmüştür.

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LASSA VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?

Kuluçka süresi 5-21 gündür. Enfeksiyonların yaklaşık %80’i semptomsuz veya hafif seyirlidir. Hafif seyirlilerde hafif ateş, genel halsizlik ve baş ağrısı olur.

%20’sinde kanama (dış etlerinde, gözlerde, burunda) görülebilir. Solunum sıkıntısı, şiddetli kusma, yüzde şişkinlik, işitme kaybı olabilir.

Baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ağrısı ve karın ağrısı söz konusu olabilir. Ölüm, çoklu organ yetmezliği sebebi ile şikayetler başladıktan sonra 2 hafta içerisinde gerçekleşebilir.

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