Son dakika: Koronavirüsü bilmişti... Bill Gates'ten yeni uyarılar geldi!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Koronavirüsü bilmişti... Bill Gatesten yeni uyarılar geldiKoronavirüsü bilmişti... Bill Gates'ten yeni uyarılar geldi!#Bill Gates
Sağlık Bakanlığı’ndan uyarı: İzmarit bulaş kaynağıSağlık Bakanlığı’ndan uyarı: İzmarit bulaş kaynağı#İzmarit
Kartalın sözleri Karamanı çıldırttı: Adama sorarlar...Kartal'ın sözleri Karaman'ı çıldırttı: 'Adama sorarlar...'#Fenerbahçe
Elektrik faturasını düşürecek 4 formülElektrik faturasını düşürecek 4 formül#Elektrik Faturası
Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay GülerElektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler#Turgay Güler
Kazdağlarında mahsur kalan 21 kişi için kurtarma çalışması sürüyorKazdağları'nda mahsur kalan 21 kişi için kurtarma çalışması sürüyor#Kazdağları
Altın fiyatları ABD enflasyonuna odaklandıAltın fiyatları ABD enflasyonuna odaklandı#Altın
Çanakkale Köprüsü hazırÇanakkale Köprüsü hazır#1915 Çanakkale Köprüsü
En büyük kâbusu gerçek oldu... 4 yıl aynı numaralara oynamıştıEn büyük kâbusu gerçek oldu... 4 yıl aynı numaralara oynamıştı#İngiltere
Hesaplar alt üst İspanyollar Löwu duyurdu...Hesaplar alt üst! İspanyollar Löw'u duyurdu...#Fenerbahçe
Bitcoin için adil fiyat belirlendiBitcoin için adil fiyat belirlendi#Bitcoin
FETÖ’nün sahte belgesini ‘devlet sırrı’ zannetmişFETÖ’nün sahte belgesini ‘devlet sırrı’ zannetmiş!#FETÖ
Yasmin Erbil’den ‘onur’ davasıYasmin Erbil’den ‘onur’ davası#Yasmin Erbil
Milyon dolarlık MeryemMilyon dolarlık Meryem! #Meryem Uzerli
Elektrik faturalarına çözüm aranıyorElektrik faturalarına çözüm aranıyor#Elektrik Faturası
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Koronavirüsü bilmişti... Bill Gates'ten yeni uyarılar geldi!

#Bill Gates#Koronavirüs#Dünya
Son dakika: Koronavirüsü bilmişti... Bill Gatesten yeni uyarılar geldi

Pandeminin başından beri adı komplo teorileri ile anılan Bill Gates, koronavirüs ve dünyayı bekleyen bir sonraki tehlike hakkında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Haberin Devamı

Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi son sürat sürerken Bill Gates'ten çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.

Gates bir süredir koronavirüs pandemisinin son olmayacağı konusunda uyarıyor ve atılması gereken adımları sıralıyor.

Bu konuda yeni bir adım atan Gates bir kitap yazdı ve bir sonraki pandeminin nasıl önlenebileceği hakkında bir dizi öneri sundu.

Gözden Kaçmasın

Çarpıcı analiz: Koronavirüs kapanmalarının zararları yararlarından ağır basıyorÇarpıcı analiz: Koronavirüs kapanmalarının zararları yararlarından ağır basıyor!Haberi görüntüle

KOVID-19 SON SALGIN OLMAYACAK

Kendi internet sitesi 'Gates Notes' üzerinden bir yazı yayınlayan Gates, bu kitabı neden yazdığını açıkladığı yazısına 'Kovid-19'un son salgın olabileceğine inanmıyorum' sözleri ile başladı.

How to Prevent the Next Pandemic (Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir) isimli kitabın 3 Mayıs'ta çıkacağını belirten Gates yazısında şu ifadelere yer verdi;

Haberin Devamı

'Kitapta, yalnızca gelecekteki pandemileri durdurmak için değil, aynı zamanda bu süreçte dünyadaki herkes için daha iyi sağlık hizmeti sağlamak için atabileceğimiz belirli adımları ortaya koyuyorum. Bu salgından öğrenebileceğimiz dersleri, hayat kurtarmak için ihtiyaç duyduğumuz yenilikleri ve patojenleri erken ve adil bir şekilde durdurmak için ihtiyaç duyduğumuz yeni araçları özetliyorum.'

Son dakika: Koronavirüsü bilmişti... Bill Gatesten yeni uyarılar geldi

 

Kitapta Anthony Fauci ve Tedros Adhanom Ghebreyesus gibi halk sağlığı liderleriyle yaptığım düzenli görüşmelere de yer verdiğini belirten Gates, 'komplo teorilerine konu olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatıyorum' dedi.

Gates sözlerine şöyle devam etti;

'Bir daha pandemi yaşamama hedefi hiçbir zaman iddialı değil, ancak aşılarla yaptığımız büyük atılımlar ve solunum yolu hastalıkları hakkında edindiğimiz bilgiler de dahil olmak üzere son iki yılda kaydettiğimiz ilerleme bizi şimdiden harekete geçirdi. Bu yol başarıya giden bir yol. Dünya artık pandemilerin ne kadar ciddi bir şey olduğunu anladı ve ivme bizden yana. Artık kimsenin bulaşıcı bir hastalığın milyonlarca insanı öldürebileceğine veya küresel ekonomiyi durdurabileceğine ikna olmasına gerek yok. Doğru seçimleri ve yatırımları yaparsak, Kovid-19'u son salgın haline getirebiliriz.'

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Son dakika: ABDli doktor açıkladı... İşte Omicronun ilk belirtisiSon dakika: ABD'li doktor açıkladı... İşte Omicron'un ilk belirtisiHaberi görüntüle

Daha önce 'Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim' diyen Gates, dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için 100 günde aşı üretme, diğer 100 günde ise bunu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğinin altını çizmişti.

Gates'e göre bu kapasiteye sahip fabrikaları kuracak yeteneğe sahibiz. Ancak tek eksik olan şey henüz bu konuda gerekli adımların atılmaması.

Gates'in kurucusu olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı, yayınlanan bir raporda, ulusların aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları için çağrıda bulunmuştu.

Raporda, pandemiyi sona erdirmek için kullanılan araçların büyük ölçüde diğer bulaşıcı hastalıklarla savaşmak için kullanılanlarla aynı olduğu belirtilmişti.

Haberin Devamı

Aynı raporda aşı adaletsizliğine dikkat çekilmiş ve bunun salgına karşı dünyanın en büyük sorunlarından birisi olduğu vurgulanmıştı.

Gözden Kaçmasın

Rekor düzeyde gelir bekleniyor Pfizerdan Covid-19 aşısıyla ilgili satış tahminiRekor düzeyde gelir bekleniyor! Pfizer'dan Covid-19 aşısıyla ilgili satış tahminiHaberi görüntüle

PANDEMİYİ BİLMİŞTİ

Pandemi ile birlikte adından en çok söz ettiren isimlerden birisi de kuşkusuz Bill Gates. Zira adı komplo teorileri ile anılan Gates pandemi uyarısında haklı çıkmıştı.

Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bill Gates#Koronavirüs#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları