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Koronavirüs bulmacasının önemli bir parçası daha bulundu!

#Koronavirüs#KOVID-19#D Vitamini
Koronavirüs bulmacasının önemli bir parçası daha bulundu

Bilim insanları koronavirüsün karmaşık bulmacasında çok önemli bir parçaya daha ulaştı. İsrail'de yapılan yeni bir araştırma, koronavirüse yakalanmadan önce vücuttaki düşük D vitamini seviyelerinin hastalığın seyri ile direk bağlantılı olduğunu buldu.

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İsrailli bilim insanları koronavirüse yakalanmadan önce yeterli D vitamini seviyesine sahip hastalar ile olmayanları karşılaştırdıklarında, ciddi şekilde hastalanma oranında "çarpıcı" farklılıklar bulduklarını açıkladılar.

D vitamininin kemik sağlığı için hayati olduğunu hepimiz biliyoruz, ancak vitaminin koronavirüse karşı rolü henüz tam olarak anlaşılmış değil.

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ŞAŞIRTAN FARK

PLOS One Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre, koronavirüse yakalanmadan önce D vitamini eksikliği olan kişilerin yaklaşık yarısı hastalığı ciddi bir şekilde atlattı.

İLK KEZ ARAŞTIRILDI

Araştırma koronavirüse yakalanmadan önce insanlarda D vitamini düzeylerini inceleyen ilk çalışma. Galilee Tıp Merkezi'nde Dr. Amiel Dror, "D vitamini eksikliğinin hastalık sürecini nasıl etkilediğini araştırdık ve dikkate değer çarpıcı sonuçlara ulaştık" dedi.

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Bulgular, Nisan 2020 ile Şubat 2021 tarihleri ​​arasında Galilee Tıp Merkezine kabul edilen 253 hastaya dayandırıldı. Söz konusu tarihler tüm dünyayı kasıp kavuran Omicron varyantının ortaya çıkmasından hemen önceki sürece denk geliyor.

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D VİTAMİNİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Dr. Dror, D vitamininin solunum sistemine saldıran virüslerle başa çıkmak için bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğunu belirtti ve ekledi; "Bu durum önceki varyantlarda olduğu gibi Omicron için de aynı derecede önemli."

D vitamini her ne kadar bağışıklık sistemimizi güçlendirse de hastalık üzerindeki etkisi aşılarla karşılaştırılamaz. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, aşıların, özellikle de takviye aşıların Omicron'da hastaneye yatış riskini yüzde 90'a kadar azalttığını açıkladı.

Koronavirüs ortaya çıkmadan önce yapılan ve The Lancet'te yayınlanan bir araştırma da, D vitamininin solunum yolu enfeksiyonları riskini azalttığını bulmuştu.

D VİTAMİNİ NELERDE BULUNUR? YETERLİ MİKTAR NEDİR?

D vitamini çoğunlukla cildimiz güneş ısığı aldığında vücudumuz tarafından üretilir, ayrıca balık, mantar ve yumurta sarısı gibi gıdalarda da  bulunur. Bar-Ilan Üniversitesi ve Galilee Tıp Merkezi'nden araştırmacılara göre mililitrede 20 nanogramdan fazla D vitamini seviyeleri çoğu insan için yeterli kabul ediliyor. 

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