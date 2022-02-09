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İsveç'te Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

#İsveç#Koronavirüs#Dünya
İsveçte Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

İsveç'te korona virüse mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar ve ücretsiz Kovid-19 test uygulaması bugün itibariyle sonlandırıldı.

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İsveç'te korona virüs salgının önüne geçilmesi amacıyla uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Karin Tegmark Wisell, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, yüksek maliyet nedeniyle ücretsiz Covid-19 testi uygulamasının da sonlandırıldığını duyurdu. Wisell, "Covid-19 testlerinin maliyeti haftalık 55 milyon dolar, aylık ise 220 milyon dolar. Bu nedenle korona virüs testlerini sonlandırdık" ifadelerini kullandı.

Alınan yeni karar kapsamında bugünden itibaren yalnızca sağlık ve yaşlı bakım evi çalışanları ile savunmasız durumda olan kişiler belirti gösteriyorsa ücretsiz PCR testi yaptırabilecek.

Kendi isteği ile yurt dışına dışına çıkmak isteyenlerin Covid-19 test ücretleri devlet ve sigortalar tarafından karşılanmayacak. Ülkeye girişte istenen dijital seyahat kartı, test, aşı belgesi kuralları da sona erdi.

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İsveçte Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

Ayrıca toplu etkinliklerde ve restoranlarda kişi sınırına yönelik kısıtlamalar ile barlar ve lokantalar için uygulanan saat kısıtlaması da son buldu.

Toplam 2 milyon 354 bin 455 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede 16 bin 207 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 11 milyon nüfuslu İsveç'te nüfusun yüzde 72.8'si ise korona virüse karşı tamamen aşılandı.

AVUSTRALYA SINIRLARINI AÇIYOR

Aşılama oranları ve Omicron varyantının görece daha hafifi geçmesi pek çok ülkenin bazı yasaklara son vermesine neden oluyor.

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Geçtiğimiz günlerde  2020 yılının Mart ayında sınırlarını kapatan Avustralya yaklaşık 2 yıl sonra yeniden dünyaya kapılarını açma kararı aldı.

Açıklama Avustralya Başbakanı Scott Morrison'dan geldi. Morison açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Avustralya sınırlarını kapatma kararı almamızın üzerinden neredeyse iki yıl geçti. Ulusal Kabine bugün sınırlarımızı bu yılın 21 Şubat'ında kalan tüm vize sahiplerine yeniden açmasına karar verdi.'

Morrison, çift doz aşılama şartının 'herkesin uyması beklenen' kural olduğunu da sözlerine ekledi.

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'KAPANMANIN ZARARLARI YARARLARINDAN FAZLA'

Öte yandan yapılan yeni bir araştırma, koronavirüs nedeniyle uygulanan kapanmaların ekonomik, sosyal, eğitimsel ve psikolojik maliyetlerinin getirebilecekleri sağlık faydalarından çok daha ağır olduğunu öne sürdü.

Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Ekonomi Enstitüsü profesörleri Jonas Herby, Lars Jonung ve Steve Hanke tarafından yapılan literatür incelemesi ve meta-analizinde, genellikle okul ve işyeri kapanışlarını içeren hareket ve seyahat üzerine kısıtlamaların Kovid-19 ölüm oranı üzerinde çok az etkisi olduğunu ya da hiç etkisi olmadığını buldu.

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#İsveç#Koronavirüs#Dünya

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