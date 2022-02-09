Çocuklar için Omicron uyarısı! Uzmanlar kilit semptomu açıkladı

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Omicron varyantının özellikle aşılı insanlarda diğer varyantlara göre daha hafif olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Ancak çocuklar çoğunlukla aşısız ve uzmanlar Omicron'un çocukları daha fazla etkileyebileceğini düşünüyor.

AKCİĞERLERDEN DAHA ÇOK ÜST SOLUNUM YOLLARINI HEDEF ALIYOR

Pediatrik bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Andrew Pavia, "Omicron'un küçük çocuklarda farklı davrandığını düşünmek için birçok neden var." dedi ve şunları söyledi;

"Küçük çocuklarda hastalığa doğru daha fazla kayma görüyoruz. Bu muhtemelen virüsteki değişikliklerle ilgili. Varyant üst solunum yollarına akciğerlerden daha fazla saldırıyor ve bu da gelişim çağındaki küçük yaştaki çocukları daha fazla etkiliyor."

ÇOCUKLARDA KİLİT SEMPTOM ÖKSÜRÜK

Koronavirüse yakalanan ve hastaneye gidecek kadar hastalanan çocukların çoğu sağlık kuruluşlarına özel bir öksürük ile başvuruyor. Doktorlar, hırıltılı bu öksürüğün kulağa havlama sesi gibi geldiğini belirtiyor.

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Çocukların burun geçişleri küçük olduğu için tıkanmalar çok daha sık yaşanır. Bu tür hastalıklarda iltihaplı solunum yolları tahrişe neden olurken çocuklar öksürürken köpek veya fok sesine benzeyen sesler çıkarabilir.

Omicron önceki diğer varyantların aksine akciğer yerine üst solunum yoluna yerleşip orada iltihaba neden olduğundan, çocukların öksürüğü zamanla daha kötü olabilir ve düzgün nefes almak için yardıma ihtiyaç duyabilirler.

YETİŞKİNLERDE HASTANEYE YATIŞLARI AZALTTI ANCAK ÇOCUKLARDA DURUM TAM TERSİ

Yetkililer, Omicron'a karşı en etkili korumanın takviye aşıları olduğunu defalarca kez belirtti. Dr. Pavia, Omicron'un yetişkinlerde hastaneye yatışları azaltmasına rağmen, solunum sorunları olan hastalar arasında daha fazla çocuk görmeye başladığını söyledi. Pavia ayrıca astım benzeri şikayetlerle gelen birçok çocukta koronavirüse rastladıklarını açıkladı.

MUTLAKA TEST YAPTIRILMALI

Çocuğunuz eve burnunu çekerek geliyorsa, baş ağrısından şikayet ediyorsa veya solunum problemleri yaşıyorsa bunun nedeni büyük olasılıkla Kovid olabilir. Çocuklarda Omicron'u gösterebilecek semptomlar özellikle takip edilmeli ve emin olmak için mutlaka test yaptırılmalı.