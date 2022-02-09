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ABD eyaleti hatırlatma dozu olanlara 2 milyon dolarlık ödül dağıtacak

#Maryland#ABD#Hatırlatma Dozu
ABD eyaleti hatırlatma dozu olanlara 2 milyon dolarlık ödül dağıtacak

Koronavirüs salgınında en büyük silahımız olmaya devam eden aşılar dünyanın farklı yerlerinde sayısız insanın aşı şüpheciliği ve aşı karşıtlığı hareketine katılmasına sebep oldu. Bu durum da birçok hükümet ve yerel yönetimin aşılanmayı cazip hale getirmek için hediyeler ve para ödülleri vermesine neden oluyor. ABD'nin Maryland eyaleti de bu akımın son halkası oldu...

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ABD'ninMaryland eyaleti koronavirüs salgınında aşılama oranları yükseltmek için vatandaşlarının koluna para enjekte edecek!

Para ödülü kampanyası başlatan eyalet yönetimi eyalet sınırları içindeki kişilerin hatırlatma dozu olması için teşvik olarak böyle bir karar aldı. Uygulama daha önce de farklı ülkeler ve şehirlerde denenmişti.

Maryland Valisi Larry Hogan, yaptığı açıklamada 2 milyon dolarlık para ödülünün, hatırlatma dozunu yaptıranlar arasından lotarya usulü seçilecek 12 kişiye paylaştırılacağını belirtti.

Planlamaya göre 15 Şubat'ta hatırlatma dozu olan bir kişiye 500 bin dolar verilecek. sonrasındaysa her hafta 50 bin dolarlık para hediyesi dağıtılacak. Promosyon süresinin sonunda da kalan bir milyon dolar dağıtılacak.

ABD eyaleti hatırlatma dozu olanlara 2 milyon dolarlık ödül dağıtacak
Açıklama Vali Hogan tarafından yapıldı

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Bu kampanya da geçen ilkbahar ve yaz ayları döneminde düzenlenen ve Maryland'in aşılanma oranını yüzde 73'e kadar yükselten kampanyalardan ilham aldı. Bu oran ulus genelindeki orandan 7 puan ileride.

Eyaletteki yetişkinlerin yüzde 95'i en az bir doz aşılanmış durumda. Ancak Maryland'de yetişkinlerin yarısından azı hatırlatma dozu yaptırdı. Vali Hogan "Omicron varyantı dalgasında hatırlatma dozunun ne kadar önemli olduğunu anladık." diyerek durumun ciddiyetinin altını çizdi.

ABD eyaleti hatırlatma dozu olanlara 2 milyon dolarlık ödül dağıtacak

Hogan "Şu anda koronavirüsün etkisini azaltmak ve herkesi bu salgından kurtarmak için en önemli anahtar hatırlatma dozu yaptırarak virüse karşı tam koruma sağlamak, bu gerçeği biliyoruz." diyerek eyalet halkını kampanyaya katılmaya çağırdı.

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KAMPANYALAR SALGININ EN YOĞUN YAŞANDIĞI GÜNLERDE OLDUKÇA REVAÇTAYDI

Aşı olana hediye kampanyaları salgının dünyayı kasıp kavurduğu geçen yıl oldukça popülerdi. ABD, bu tür kampanyaları en çok uygulayan ülke olurken hurriyet.com.tr'den Sevin Turan'ın haberine göre Hindistan da bu ödüller konusunda en çok öne çıkan ülkelerden biri oldu:

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"Ülkenin en çok okunan gazetelerinden biri olan Hindustan Times'ın aktardığına göre, Gücerat eyaletinin Rajkot şehrinde, kuyumcular birliği aşı olanlar için bir hediye sistemi geliştirdi. Birliğin organize ettiği aşılama merkezinde aşı olan kadınlara birer adet altın hızma, erkeklere ise birer adet el blender'ı hediye edildi.

Ülkenin başka yerlerinde de bu kadar değerli olmasa da aşılananlara verilen hediyeler var. Bunlar arasında ücretsiz atıştırmalıklar, otomobil tamircilerinde indirimler, kırtasiye ürünleri, Hindistan'ın milli yemeklerinden biryani, tatlılar ve tavuk yemeklerini saymak mümkün."

ABD eyaleti hatırlatma dozu olanlara 2 milyon dolarlık ödül dağıtacak

6.9 milyon nüfusa sahip Sırbistan’da geçen yıl aşılama oranının düşük kalması üzerine kampanya başlatıldı. COVID-19 aşısı yaptıranlara 3000 dinar ödeneceğini açıklayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bu yolla, “sorumlu davranan” vatandaşların ödüllendirilmiş olacağını söyledi. Söz konusu tutar, ülkede ortalama aylık maaşların yüzde 5’ine karşılık geliyor.

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 Cumhurbaşkanı Vucic, ödül programını duyurduğu konuşmasında, Aşı yaptırmayanları “sorumsuz ve bencil olmakla” itham etti. Belgrad hükümeti, kamuda çalışan ve aşı yaptırmayan kişilerin koronavirüse yakalanmaları durumunda hastalık ödemesi alamayacaklarını bildirdi.

ABD eyaleti hatırlatma dozu olanlara 2 milyon dolarlık ödül dağıtacak

 

 

 

 

 

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#Maryland#ABD#Hatırlatma Dozu

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