Uzmanlardan ailelere Omicron uyarısı: Çocuklarda bu belirtilere dikkat!

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Alınan tüm tedbirlere ve uyarılara rağmen Omicron varyantı dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda. Doktorlar ise ebeveynleri çocuklarında dikkat etmeleri gereken olağandışı bir Omicron semptomu konusunda uyarıyor.

Londra'dan bir doktorun bildirdiğine göre, yeni Omicron varyantıyla enfekte olan çocukların vücudunda döküntü görülebiliyor. Dr. David Lloyd, doğrulanmış Omicron vakaları olarak kayda geçen çocukların yaklaşık yüzde 15'inde kızarıklıklar gördüğünü söyledi. Çocuklar, buna ek olarak varyantın yetişkinlerde de en çok görülen yorgunluk, baş ağrısı ve iştahsızlıktan semptomlarına da sahiptiler.

Kızarıklıkla birlikte semptomlardaki farkın "oldukça önemli" olduğunu belirten Dr. Lloyd, "Her zaman tuhaf döküntüleri olan küçük bir Kovid-19 hasta grubumuz oldu, ancak Omicron’lu çocukların yüzde 15'inde bunun görülmesi olağandışı bir durum," dedi.





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VAKALAR HIZLA İKİYE KATLANDI, SEMPTOMLAR DEĞİŞTİKÇE TESPİT ZORLAŞIYOR

Sky New’s e konuşan Dr. Lloyd kendi gözlemlerinin vakaların hızla ikiye katlandığına dair düşünceyi desteklediğini söyledi. Lloyd, Omicron varyantının Delta varyantı kadar ölümcül olmamasını temenni ettiğini ancak endişe duyduğunu da belirtti.

Uzmanlar hastalığın semptomları değişmesinin kimi hastalarda Kovid-19'un tespit edilmesinin önüne geçebileceği konusunda uyarıyor.

Kovid-19'un bilinen üç ana semptomu, birden ortaya çıkan kalıcı öksürük, yüksek ateş ve tat ve koku kaybı. Ancak doktorlar semptomları farklı olan Omicron’un tespit edilmesinin zor olabileceğine dikkat çekiyor.

Bu üç ana semptom 2020’nin başında pandemi başladığından beri aynı kaldı, fakat Omicron’un ilk tespit edildiği Güney Afrika’da çalışan doktorlar bu varyantın ana semptomlarının yorgunluk, vücutta ağrılar ve baş ağrısı olduğunu söylüyor. Güney Afrika Tabipler Birliği Başkanı Dr. Angelique Coetzee hastalarda tat ve koku algısı kaybının görülmediğini bildirdi.

Diğer uzmanlar da Omicron semptomlarının farklı olabileceği yönünde uyarıyor. Kendi semptom izleme uygulamasını yayınlayan King’s College London’dan Profesör Tim Spector, NHS’i yeni semptomları resmi listeye eklemeye çağırdı.

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Şimdilik ülkede en yaygın varyant hala Delta olsa da Noel’e kadar 90.000 rakamına ulaşacağı öngörülen Omicron vakaları hızla yayılmaya devam ediyor. Bilim insanları, daha kolay yayılabileceği ve aşılardan kaçabileceği ihtimali üzerinde durulan, henüz sadece iki haftadır varlığı bilinen yeni varyantın ne gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini anlamaya çalışıyor.

Virüs hakkında yeni şeyler öğrenildikçe uzmanlar bunları tespit etmeye yoğunlaşabiliyor.