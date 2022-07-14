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İngiltere'de deprem etkisi yaratan açıklama! İngiliz askerlerine korkunç infaz...

#İngiltere#Esir Asker#İdam
İngilterede deprem etkisi yaratan açıklama İngiliz askerlerine korkunç infaz...

Rusya'nın idam kararı verdiği iki İngiliz askeri için takas yapılması beklenirken Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden (DPR) kan donduran bir açıklama geldi. Askerlerin infaz yerinin belli olduğunu açıklayan yetkililer 'Her şey hazır, kurşuna dizilerek öldürülecekler" açıklamasında bulundu. Karar İngiltere'de adeta deprem etkisi yarattı...

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İngiliz vatandaşı 28 yaşındaki Aiden Aslin ve 48 yaşındaki Shaun Pinner Ukrayna için Mariupol saflarında savaşırken silah bırakarak teslim oldu ve Rus askerleri tarafından esir alındı.

İki Asker ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde yapılan bir mahkeme ile idam cezasına çarptırıldı.

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İNGİLTERE KURTARMAK İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATTI

İngiltere idam cezasına çarptırılan vatandaşlarını kurtarmak için adeta bir seferberlik başlattı. Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı iki askeri kurtarmak için her yolu deneyecekleri konusunda söz verirken Başbakan Boris Johnson Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü.

İngilterede deprem etkisi yaratan açıklama İngiliz askerlerine korkunç infaz...

28 yaşındaki Aiden Aslin ve 48 yaşındaki Shaun Pinner/AFP

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TAKAS BEKLENİRKEN ŞOKE EDEN HABER

Rusya Devlet Başkanı Putin'in esir askerler ile şuan Ukrayna'nın elinde bulunan yakın arkadaşı Viktor Medvedçuk'u takas etmek istediği konuşulurken bugün ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden İngiltere'yi ayağa kaldıracak bir açıklama geldi.

HER ŞEY HAZIR: UYARI YAPILMADAN KURŞUNA DİZİLECEKLER

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) yetkilileri dün gece esir askerler için infaz yeri hazırlandığını açıkladı. Tüyler ürperten açıklamada İngiliz askerlerinin hiçbir uyarı yapılmadan kurşuna dizileceği ve idam tarihinin önceden açıklanmayacağı bildirildi.

DPR sözcüsü Denys Pushilin infaz için her şeyin hazır olduğunu açıkladı ve 'idam halka açık olmayacak' dedi.

Rus parlamentosunun bir üyesi de Ukayna'ya ağır silah yardımı yapan İngiliz hükümeti ile adeta dalga geçerek askerlerinin İngiliz silahları ile öldürüleceğini söyledi.

İngilterede deprem etkisi yaratan açıklama İngiliz askerlerine korkunç infaz...

İNGİLTERE'DE DEPREM ETKİSİ YARATTI

Deprem etkisi yaratan açıklama Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin ölüm cezası ile ilgili yaptığı düzenleme sonrası geldi. Açıklama İngiliz basınında geniş yer alırken bazıları bunun İngiltere'yi bölge ile diplomatik ilişkiler kurmaya zorlamaya çalışan bir Rus hilesi olduğunu iddia etti.

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Askerlerin aileleri ve yakınları sosyal medya üzerinden hükümetten yardım istedi.

PARALI ASKER TARTIŞMASI

Rusya, Ukrayna saflarında savaşan iki askerin 'paralı asker' olduğunu iddia ediyor. İngiliz hükümeti ise vatandaşlarının paralı asker olmadığını, Ukrayna'da meşru yollarla kaldıklarını belirtiyor. Hükümet yetkilileri bir ağızdan Kiev Ordusuna gönüllü olarak katılan askerlerin Cenevre Sözleşmesi uyarınca 'savaş esiri' statüsünde olması gerektiğinin altını çiziyor.

Rus yasalarına göre, paralı askerler Cenevre Sözleşmesi kapsamına girmiyor.

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