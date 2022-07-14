Macron'un kabusu erken başladı! 'Fransa artık yönetilemez'

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Nisan ayında yeniden cumhurbaşkanı seçilen ancak zafer sevinci milletvekili seçimleri nedeni ile çok sürmeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaşaması beklenen kabus çok daha erken başladı.

İLK BÜYÜK TESTİNİ GEÇEMEDİ

Haziran ayının sonunda Ulusal Meclis’te görev yapacak 577 ismi belirlemek üzere yapılan seçimlerde 289 sandalye gerektiren mutlak çoğunluğu kaybeden Macron'un azınlık hükümeti parlamentodaki ilk büyük testini geçemedi.

KORONAVİRÜS TASARISI REDDEDİLDİ

Yeni hükümetin ilk yasa tasarısı dün mecliste yapılan oylamada reddedildi. Muhalefet milletvekilleri ortaya çıkan yeni Koronavirüs varyantı sonrası Fransa'ya giren yolcular için sağlık kartlarının eski hale getirilmesini öneren düzenlemeyi 219 oyla reddetti.



195'e karşı 219 oyla reddedilen düzenleme Fransa'ya giren yolcuların aşı kartı ya da negatif koronavirüs testi göstermesini içeriyordu.

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SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Tasarının reddedilmesi sosyal medyayı adeta salladı. Macron karşıtları kararı çılgınca tezahüratlarla kutlayarak muhalefet milletvekillerini adeta ayakta alkışladı.

MACRON CİDDİ BİR KRİZLE KARŞI KARŞIYA

Muhalefetin Macron'a karşı birleşmesi cumhurbaşkanının yeni yasaları geçirip geçiremeyeceği konusunda büyük şüphelere yol açtı.

Mecliste çoğunluğu sağlayamaması Macron'un iç reform gerçekleştirme kabiliyetini ciddi olarak kısıtladı, bu da cumhurbaşkanının ikinci görev süresinde ciddi tıkanıklarla karşı karşıya kalacağını gösteriyor.

"FRANSA ARTIK YÖNETİLEMEZ"

Fransa'da Haziran ayında gerçekleşen seçimlerden bugüne kadar sandıktan çıkan en karmaşık tablo çıktı. Seçim sonuçları ülkede siyasi bir tsunamiye neden olurken gazeteler bugün olacakları önceden tahmin ederek 'Fransa artık yönetilemez', 'Macon yönetilemez bir Fransa ile karşı karşıya' ve 'Fransa parçalara bölündü' başlıklarını attı.



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Bölünmüş bir Fransa'yı yönetme riski ile karşı karşıya kalan 44 yaşındaki liderin son günlerde seçim sonuçları nedeni ile depresyonda olduğu ve tüm enerjisini yitirdiği iddia ediliyor.

Macron'un yakın çevresinden isimler Fransa gazetelerine yaptıkları açıklamalarda cumhurbaşkanının seçim kampanyası sonucu yorgun düştüğünü ve şuan sersemlemiş bir halde olduğunu söylediler.