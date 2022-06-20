Fransa'da seçim sonrası siyasi tsunami! 'Macron'a gerekli mesajı verdik'

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İngiliz basını, Fransa seçimleriyle ilgili manşetlerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için bu hakaretengiz ifadeyi kullandı: ‘Le Topal Ördek’

Üstelik Emmanuel Macron, Fransız seçmenlerin 'kibirli' liderlerini bırakıp onun yerine aşırı sağ ve aşırı solu tercih etmesiyle, meclis çoğunluğunun silinmesinin ardından bir güven oylamasıyla karşı karşıya kalabilir.

Fransa seçimlerinde alınan sonuçlar bir ‘siyasi tsunamiye’ benzetilirken Macron’un aldığı bu sonuç ve mecliste yaşanacak karışıklığın ülkeyi politik olarak felç edebileceği beklentisi oluştu. Emmanuel ve Brigitte Macron böyle oy kullanmıştı

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'FRANSA PARÇALARA BÖLÜNDÜ, ÜLKE YÖNETİLEMEZ'

Fransa seçimlerden bugüne kadar sandıktan çıkan en karmaşık tablo çıktı. Seçim sonucu Fransa medyasında geniş yer aldı. Cumhurbaşkanı Macron neredeyse tüm gazetelerin eleştiri oklarının hedefindeydi.

CNN Türk Paris Temsilcisi Arzu Çakır Morin, Fransız basınından başlıkları şu şekilde aktardı;

Le Parisien Gazetesi 'Yönetilemez' manşeti ile okurları ile buluştu. Macron'un Fransa'yı yönetmek için çok büyük bir zorluk çekeceğini iddia eden gazete ciddi pazarlıkların oluşabileceğini yazdı.

La Croix Gazetesi 'Fransa parçalara bölündü' başlığını attı. Les Echos Gazetesi 'Deprem' başlığını attı ve hükümetin halk tarafından cezalandırıldığını öne sürdü.

L'Opinion gazetesi 'Macron'a tokat' başlığı attı ve yine salt çoğunluğa dikkat çekti. Le Figaro o ise 'Macon yönetilemez bir Fransa ile karşı karşıya' başlığını attı ve Cumhurbaşkanını bekleyen zor günlere dikkat çekti.

MACRON 102 SANDALYE KAYBETTİ

Macron'un merkezci ittifakı, gündemini ilerletmek için gereken çoğunluğun çok gerisinde kaldı ve 102 sandalye kaybetti.

Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'in partisi, bir seçimde aldığı şimdiye kadarki en iyi sonuçlarla meclisteki koltuklarını on kattan fazla artırdı.

Sadece iki ay önce cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Macron’un, ittifakının 105 sandalye kazanmasının ardından atacağı adımlar şimdiden merakla beklenmeye başlandı. Aşırı sağcı siyasetçi Le Pen sonuçlardan oldukça memnun

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SEÇİMİN KAZANANI: AŞIRI SAĞ VE SOL İTTİFAKLAR

Marine Le Pen'in partisi ve Jean-Luc Melenchon'un sol görüşlü Nupes ittifakı, Fransa'nın alt meclisi olan 577 sandalyeli Ulusal Meclis'in oluşumunu belirleyen pazar günkü oylamanın en büyük kazananları oldu.

Nupes bugün, 5 Temmuz'da hükümet aleyhine bir güvensizlik oylaması yapmayı planladığını söyledi.

Nupes, dünkü seçimlerden sonra parlamentonun alt kanadındaki en büyük ikinci grup, ancak tek başına güvensizlik oyu sağlamaya yetecek kadar sandalyeye sahip değil ve çok parçalı bir parlamentoda birkaç müttefiki var.

Ancak bu, Le Pen'in popülaritesi azalırken iki ay önce cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasına engel olmak için her kesimden seçmenlere güvenmek zorunda kalan Macron için başka bir utanç verici durumu temsil ediyor. Fransa halkı seçimlerde Cumhurbaşkanı Macron'a 'bir mesaj verdik' diyor

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LE PEN SONUÇTAN MEMNUN

Le Pen bugün yaptığı açıklamada partisinin olağanüstü yükselişinin Fransız siyasetinde 'tarihi bir zafer' ve 'sismik bir olay' olduğunu söyledi.

Bir hükümet kaynağı, seçmenlerin Macron'un 'kibirine' karşı çıktığını, Le Pen'in Ulusal Cephe’sinin sekizden 89 sandalyeye çıktığını ve Nupes ittifakının 131 sandalye kazanarak ana muhalefet gücü haline geldiğini söyledi.

Macron'un merkez ittifakı 245 vekille en fazla sandalyeyi kazandı ancak tam bir çoğunluğa ulaşmaktan 44 sandalye uzağa düştü.

Macron şimdi 289 barajını alt meclisten geçirmek için sağcı Cumhuriyetçi partinin desteğine güvenmek zorunda kalacak.

Bu da Macron’un, Avrupa Birliği entegrasyonunu daha da derinleştirme, emeklilik yaşını yükseltme ve Fransa'nın nükleer endüstrisine yeni bir hayat verme konusundaki manifesto vaatlerini yerine getirmek için bir mücadeleyle karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor.

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SEÇMEN: MACRON’A GEREKLİ MESAJI VERDİK

Eleştirmenler, seçmenlerin Macron'a temastan uzak ve seçkinci olduğu, seçilmesinden sonraki haftalarca yeni bir başbakan atamadığı, Paris'teki kaotik Şampiyonlar Ligi finalinin utancı ve fazla ticaret yanlısı olduğu için karşı çıktığını söylüyor.

Sol ve sağ, asgari ücretleri yükseltmek ve gıda ve petrol maliyetlerini düşürerek geçim sıkıntısını gidermeye odaklanırken, Macron beş yıl boyunca işçi korumalarını gevşeterek ve istihdam yardımlarını keserek seçmenleri yabancılaştırdı.

Basına konuşan bir kaynak şöyle dedi:

“Bu Macron’a, tabandan kopukluk ve bazen gösterdiği kibir hakkında bir mesaj.”