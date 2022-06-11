Putin'in planı işe yaradı mı? İngiltere ve Kiev 'takas' hazırlığında...

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Ukrayna'nın İngiltere büyükelçisi Vadym Prystaiko Ukrayna'nın ölüme mahkum edilen iki İngiliz'in serbest bırakılmasını sağlamak için mahkum takası yapacağını duyurdu.

TAKAS OLACAK AMA BEDELİNİN NE OLACAĞI BELİRSİZ

The Telegraph Gazetesi, Putin'in iki İngiliz askeri ile şuan Ukrayna'nın elinde bulunan yakın arkadaşı Viktor Medvedçuk'u takas etmek istediğini iddia etmişti.

Prystaiko BBC'ye yaptığı açıklamada her ikisi de ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde tutulan ve 'ölüm cezasına' çarptırılan İngiliz askerleri için Ukrayna'nın elinde tuttuğu Rus mahkumlarla takas yapılmasının gündemde olduğunu belirterek, "Bir takas olacak ama önemli olan bunun bedelinin ne olacağı. Ruslar anladığım kadarı ile kendileri için uzun süredir çalışan Ukraynalı bazı vekillerin verilmesini istiyor." ifadelerini kullandı.

RUSYA UKRAYNA'YA VERDİĞİMİZ DESTEKTEN DOLAYI BİZİ HEDEF ALIYOR

İngiltere'nin Ukrayna savaşındaki 'net pozisyonu' ve Kiev hükümetine verdiği destekten dolayı Rusya tarafından hedef alındığını belirten büyükelçi 'bunlar bizim insanımız' dediği İngiliz askerlerinin uzun bir süredir Ukrayna'da yaşadığını, ordu ile sözleşmelerinin olduğunu dolayısıyla da Mariupol'de meşru olarak bulunduklarını vurguladı.



İdam kararı verilen askerlerin aileleri İngiliz hükümetinden yardım istedi.

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BAKANLAR SÖZ VERDİ: HER YOLU DENEYECEĞİZ

Büyükelçi'nin 'takas' açıklaması tam da İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallece'ın İngiliz askerlerinin can sağlığını güvence altına almak için her yolu deneyeceklerine söz vermesinin ardından geldi.

Dışişleri Bakanı Truss İngiliz askerlerinin serbest kalması için Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile iki kez görüştü. Savunma Bakanı Ben Wallace ise Ukrayna'ya ani bir ziyaret gerçekleştirerek burada Devlet Başkanı Zelenski ve Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Rezniko ile bir araya geldi. Ziyarette esir iki İngiliz askerinin de konuşulduğu iddia ediliyor.

İsmi açıklanmayan bir kaynak İngiliz hükümetinin iki asker için Ukrayna hükümeti ile her düzeyde görüştüğünü ve arka kanallar aracılığı ile birçok çalışma yapıldığını belirterek, "Hiçbir ihtimali göz ardı etmiyoruz, her yolu deniyoruz" açıklamasında bulundu.



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GERİLİME TUZ BİBER OLAN AÇIKLAMA

Kremlin, iki İngiliz askerine idam cezası verilmesinin ardından hem İngiltere hem de uluslararası çevrelerden gelen tepkilere tansiyonu daha da yükseltecek bir açıklama ile cevap verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakaharova, İngiltere'nin iki İngiliz savaşçının akıbetiyle ilgilenmediğini iddia ederek, "İngiltere'den Rusya Dışişleri Bakanlığı'na Pinner ve Aslin hakkında herhangi bir talep gelmedi. Bu Londra'nın vatandaşlarının geleceğini gerçekten umursamadığını düşünmemize neden oluyor" dedi.

PUTİN'İN HAMLESİ İŞE YARADI, UKRAYNA İNGİLTERE'NİN DESTEĞİNİ KAYBETMEK İSTEMİYOR

İngiliz askerleri hakkında verilen idam kararının Putin'in elini güçlendirmek için yaptığı bir hamle olduğu sık sık dile getiriliyor.

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Ukrayna'ya ağır silah yardımı yapan İngiliz hükümetini baskı altına almak isteyen Kremlin'in izlediği planın şu an için işe yaradığı görülüyor. İngiltere vatandaşlarının iadesi için her yolu denerken, İngiltere'nin desteğini kaybetmek istemeyen Kiev de İngiliz askerlerinin kurtarılması için sıkı bir çalışma yürütüyor.

Ukraynalı yetkililer dün, 'idam kararı' veren ayrılıkçı yetkilileri soruşturma sözü verdi. Ukrayna Başsavcısı İryna Venediktova konuya ilişkin bir soruşturma başlattığını belirterek, "Bu tür hukuksuz eylemlere karışanları adalete teslim etmek için gerekli tüm adımları atacağız" dedi.

PARALI ASKER TARTIŞMASI

Rusya, Ukrayna saflarında savaşan ve ve Mariupol kentinde teslim olan 28 yaşındaki Aiden Aslin ve 48 yaşındaki Shaun Pinner'ın 'paralı asker' olduğunu iddia ediyor.

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İngiliz hükümeti ise vatandaşlarının paralı asker olmadığını, Ukrayna'da meşru yollarla kaldıklarını belirtiyor. Hükümet yetkilileri bir ağızdan Kiev Ordusuna gönüllü olarak katılan askerlerin Cenevre Sözleşmesi uyarınca 'savaş esiri' statüsünde olması gerektiğinin altını çiziyor.



Pandemi dönemindeki parti skandalları yüzünden zor günler geçiren ve kendi partisindeki vekillerin yüzde 41'inin istifasını istediği İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın vatandaşlarının serbest bırakılmasını sağlamak için ne gibi adımlar atacağı büyük bir merak konusu oldu.

Muhafazakâr Partili milletvekillerinin yaptığı güven oylamasını geçerek koltuğunu koruyan Başbakan şimdi yeni bir zorlu sınavla karşı karşıya...