Canlı yayında açık açık tehdit etti... Savaşın yeni adresini açıkladı!

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Batı ile Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle tarihinin en gergin dönemini yaşıyor.

Rusya'dan gelen haberler ise bu gerginliğin daha da artacağına işaret ediyor. Zira Rus devlet televizyonundan bir süredir tehdit gibi yayınlara imza atıyor.

Kremlin'in güdümündeki Rossiya-1'de 60 Minutes isimli programın sunucusu Olga Skabeyeva Rusya'nın hedefine koyduğu yeni ülkeyi açıkladı.

Batı'nın Ukrayna'ya silah sağlamasının küresel bir çatışma anlamına geldiğini iddia eden ve ''Belki de Ukrayna'daki Özel Askeri Operasyon'un bittiğini kabul etmenin vakti geldi. Zira gerçek savaş, 3. Dünya Savaşı başladı' diyen Rus sunucu Ukrayna'ya silah yardımının sürmesi durumunda savaşın sıçrayacağı yeni ülkeyi canlı yayında açıkladı.

New York Post'ta yer alan habere göre, Rus sunucu ABD'nin Ukrayna'yı silahlandırmaya devam etmesi durumunda savaşın Polonya'ya sıçrayacağını iddia etti.

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Skabeyeva, 'ABD'liler 300 kilometre menzilli füzeler gönderirse duramayız. Böyle bir durumda Varşova'ya kadar gideriz' dedi.

Ukrayna askerleri ön cepheye bir T-72 tankı ile ilerliyor... (Fotoğraf: AFP)

Skabeyeva açıklamasında ABD'nin geçen hafta Ukrayna'ya göndermeye başladığı M142 Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemlerine (HIMARS) atıfta bulunuyor.

Ukraynalı askerler doğu Ukrayna'da ön cephede bir T-72 tankı kullanıyor

Askeri uzmanlar bu silahların Ukrayna ordusunun envanterine girmesi ile savaştaki dengelerin değişebileceğini belirtiyor.

İngiliz basını tarafından 'Putin'in kuklası' olarak adlandırılan Skabeyeva'nın bu açıklamayı Kremlin'in onayı olmadan yapamamağı belirtiliyor.

'202 SANİYEDE HARİTADAN SİLİNİYORLAR'

Daha önce canlı yayında Moskova'nın nükleer saldırı haritasını yayınlayan Rus gazeteciler böyle bir durumda Londra, Paris ve Berlin'in 202 saniye içerisinde haritan silineceğini açıklamıştı.

Rus gazeteciler böyle bir saldırının gerçekleşmesi durumunda hedef alınan kentlerde hayatta kalan kimsenin olmayacağının da altını çizmişti.

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TÜM BAŞKENTLER MENZİLİ İÇİNDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi koruduğu 'Satan 2' füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile sahip.

Başka bir deyişle Rusya, caydırıcı güç çerçevesinde söz konusu füzeyle Avrupa'nın tüm başkentlerini vurma kapasitesine ulaşıyor. ABD basınına göre, füzenin menzili içerisinde ABD'de de yer alıyor.

Putin geçtiğimiz dönemde Sarmat kıtalararası balistik sisteminin tamamlanmaya yaklaştığını doğrulamış, TASS haber ajansına "Sarmat üzerindeki çalışmalar aktif olarak ilerliyor ve şu anda son aşamada" demişti.

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Rusya, geçtiğimiz günlerde konvansiyonel veya nükleer bir savaş başlığı taşıyabilen Zirkon hipersonik füzesinden yeni görüntüler paylaşmıştı.

Rusya'nın bu füzeyi kullandığı ABD'li çevrelerce de teyit edilirken İngiliz basını bu gelişmeyi 'Rusya, Londra'yı 5 dakika içinde vurabilecek hipersonik nükleer füzenin görüntülerini yayınladı' başlığı ile okurlarına sunmuştu.

PUTİN 'DURDURULAMAZ' DİYE TANITMIŞTI

Söz konusu füze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından övülen yeni nesil Rus silah teknolojisinin bir parçası.

Putin, 2018'de yaptığı konuşmasında hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini açıklamıştı.

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Füzeyi 'Durdurulamaz' ve 'yenilmez' olarak tanımlayan Putin yeni silahları ile dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecekleri ve ABD yapımı bir füze kalkanından kurtulabilecekleri konusunda ısrarlı.