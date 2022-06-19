Yürekleri ağza getiren sözler: 3. Dünya Savaşı'na hazır olun

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Batı ile Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle tarihinin en gergin dönemini yaşıyor.

Savaş 3 ayı geride bırakırken İngiltere'den çok konuşulacak bir uyarı geldi. İngiliz ordusunun komutanı General Sir Patrick Sanders İngiliz askerlere 'Avrupa'da savaşmaya hazır olun' mesajı verdi.

İngiliz Mirror gazetesi bu gelişmeyi 'Yeni İngiltere Ordusu komutanı askerlere '3. Dünya Savaşı'nda Rusya ile savaşmaya hazır olun' mesajı verdi' başlığı ile duyurdu.

Sanders, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 'yeni bir güvensizlik çağına' yol açtığının altını çizdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Artık müttefiklerimizle birlikte savaşabilecek ve savaşta Rusya'yı yenebilecek bir Ordu oluşturmak için bir zorunluluk var.'

DENİZAŞIRI OPERASYON SÖZÜ!

Daha önce Kuzey İrlanda, Kosova, Irak ve Afganistan'daki operasyonlarda komutanlık yapan 56 yaşındaki Sanders, 'Orduyu bir kez daha Avrupa'da savaşmaya hazırlaması gereken nesiliz' dedi.

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İngiliz komutan Orduyu modernize etme planlarını hızlandırma ve krizlere daha hızlı yanıt vermek adına denizaşırı ülkelere daha sık konuşlanma sözü verdi.

Ülke basını Sanders'ın uyarısının Genelkurmay Başkanı olduktan sonra yaptığı ilk açıklama olduğuna dikkat çekti.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI: 3. DÜNYA SAVAŞI BAŞLADI

Geçtiğimiz dönemde Kremlin güdümündeki Rus devlet televizyonundan '3. Dünya Savaşı' yayınları yapılmıştı.

Kremlin'in güdümündeki Rossiya-1'de 60 Minutes isimli programın sunucusu Olga Skabeyeva, Batı'nın Ukrayna'ya silah sağlamasının küresel bir çatışma anlamına geldiğini iddia etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

'Belki de Ukrayna'daki Özel Askeri Operasyon'un bittiğini kabul etmenin vakti geldi. Zira gerçek savaş, 3. Dünya Savaşı başladı.'

'202 SANİYEDE HARİTADAN SİLİNİYORLAR'

Daha önce canlı yayında Moskova'nın nükleer saldırı haritasını yayınlayan Rus gazeteciler böyle bir durumda Londra, Paris ve Berlin'in 202 saniye içerisinde haritan silineceğini açıklamıştı.

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Rus gazeteciler böyle bir saldırının gerçekleşmesi durumunda hedef alınan kentlerde hayatta kalan kimsenin olmayacağının da altını çizmişti.

TÜM BAŞKENTLER MENZİLİ İÇİNDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi koruduğu 'Satan 2' füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile sahip.

Başka bir deyişle Rusya, caydırıcı güç çerçevesinde söz konusu füzeyle Avrupa'nın tüm başkentlerini vurma kapasitesine ulaşıyor. ABD basınına göre, füzenin menzili içerisinde ABD'de de yer alıyor.

Putin geçtiğimiz dönemde Sarmat kıtalararası balistik sisteminin tamamlanmaya yaklaştığını doğrulamış, TASS haber ajansına "Sarmat üzerindeki çalışmalar aktif olarak ilerliyor ve şu anda son aşamada" demişti.

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Rusya, geçtiğimiz günlerde konvansiyonel veya nükleer bir savaş başlığı taşıyabilen Zirkon hipersonik füzesinden yeni görüntüler paylaşmıştı.

Rusya'nın bu füzeyi kullandığı ABD'li çevrelerce de teyit edilirken İngiliz basını bu gelişmeyi 'Rusya, Londra'yı 5 dakika içinde vurabilecek hipersonik nükleer füzenin görüntülerini yayınladı' başlığı ile okurlarına sunmuştu.

Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor. Füzenin en az 10 nükleer başlığa ev sahipliği yapabileceği de gelen bilgiler arasında.

PUTİN 'DURDURULAMAZ' DİYE TANITMIŞTI

Söz konusu füze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından övülen yeni nesil Rus silah teknolojisinin bir parçası.

Putin, 2018'de yaptığı konuşmasında hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini açıklamıştı.

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Füzeyi 'Durdurulamaz' ve 'yenilmez' olarak tanımlayan Putin yeni silahları ile dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecekleri ve ABD yapımı bir füze kalkanından kurtulabilecekleri konusunda ısrarlı.