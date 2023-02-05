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İngiliz gazeteden skandal Erdoğan çağrısı: Artık cezasız kalamaz!

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#Recep Tayyip Erdoğan#NATO#Dünya
İngiliz gazeteden skandal Erdoğan çağrısı: Artık cezasız kalamaz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 15:27

The Economist ve Bloomberg'in ardından bir başka İngiliz yayın kuruluşu daha bir skandal bir Türkiye analizi ile okurlarının karşısına çıktı. 'Türkiye'nin iki yüzlü 'padişahı' batının dostu değil' başlıklı yazıda skandal ifadeler yer aldı.

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İngiliz The Economist, Alman Stern ve ABD merkezli Foreign Policy'nin ardından The Guardian tepki çeken bir analiz ile okurlarının karşısına çıktı.

İngiliz gazete yayınlanan 'Türkiye'nin iki yüzlü 'padişahı' batının dostu değil' başlıklı yazıda skandal ifadeler yer aldı.

Makalenin yazarı Simon Tisdall yazısında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO ve demokratik ilkelere karşı giderek artan düşmanca tutumu artık cezasız kalamaz' ifadesine yer verdi.

Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Ortadoğu'nun kavşağında önemli bir etkiye sahip olduğunun altını çizen Tisdall yazısında şu ifadelere yer verdi;

'Yine de, asabi sultan cumhurbaşkanının yurtiçinde ve yurtdışında yirmi yılı aşkın bir süredir izlediği, giderek artan saldırgan, otoriter ve bölücü politikalar, tüm varsayımları alt üst etti. Güvenilir bir Batılı müttefik olarak Türkiye'nin güvenilirliği ve yararlılığı neredeyse sona ermiştir.'

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'Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılma girişimini engellemesi, düşmanca davranışın en son ve korkunç örneğidir' denilen yazıda şu soru soruldu;

'İki yüzlü Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı dostu olmadığını kabul edip ona göre cezalandırmanın zamanı geldi mi?'

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini bir iç siyaset malzemesi haline getirdiğini iddia eden Tisdall, 'Türkiye'nin NATO üyeliğini iç siyasi amaçlar için kullanmak, tipik bir Erdoğan kumarıdır' yorumunda bulundu.

Erdoğan'ın izlediği Rusya politikasını 'iki yüzlü' olmak ile itham eden yazar, Türkiye'nin NATO üyesi Yunanistan'a karşı saldırgan bir politika izlediğini öne sürdü.

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FP'DEN TÜRKİYE ÇAĞRISI: ŞANTAJA KARŞI DURUN

Amerikan Foreign Policy (FP) dergisinden de skandal ifadelere yer verilen bir Türkiye analizi geldi.

'NATO Türkiye'nin Şantajına Karşı Durmalı' başlıklı yazıda Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımında son durak konumunda olduğunun altı çizildi.

'Türkiye, NATO'nun komşuları için istikrar sağlayıcı bir güç olarak karışık bir sicile sahip' diyen dergi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tartışmalı ve yasadışı sondaj faaliyetleri yürüttüğünü öne sürdü.

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FP yazının devamında şu ifadelere yer verdi;

'Türkiye, Libya ile bir enerji anlaşması imzaladı. NATO müttefiki olan Yunanistan'a karşı saldırgan söylemler ve güç gösterileri kullanıyor.'

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Azerbaycan'a verdiği desteğin bölgedeki sorunun çözümüne engel oluşturduğunu iddia etti.

Söz konusu Türkiye analizi komşu basınında geniş yer buldu. Yunan Ta Nea gazetesi FP'nin analizini 'Erdoğan'ın Türkiye'si NATO'nun Truva Atı' başlığı ile okurlarına sundu.

Haberde 'Derginin Türkiye'nin NATO içindeki ikili duruşunu kanıtlamak için kullandığı örnekler arasında Doğu Akdeniz örneği yer alıyor' ifadesine yer verildi ve FP'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını yasadışı olarak nitelendirdiğinin altı çizildi.

 

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#Recep Tayyip Erdoğan#NATO#Dünya

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