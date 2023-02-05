ABD basınından skandal Türkiye analizi: NATO şantaja karşı durmalı!

Haberin Devamı

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Türk Elçiliği önünde Kur’an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor.

NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te yaşanan skandala Türkiye'nin tepkisi sert oldu.

Erdoğan'ın resmen NATO kapısını kapattığı İsveç'in birliğe girememesi üzerine Amerikan Foreign Policy dergisinden skandal ifadelere yer verilen bir Türkiye analizi geldi.

'NATO Türkiye'nin Şantajına Karşı Durmalı' başlıklı yazıda Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımında son durak konumunda olduğunun altı çizildi.

'Türkiye, NATO'nun komşuları için istikrar sağlayıcı bir güç olarak karışık bir sicile sahip' diyen dergi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tartışmalı ve yasadışı sondaj faaliyetleri yürüttüğünü öne sürdü.

FP yazının devamında şu ifadelere yer verdi;

Haberin Devamı

'Türkiye, Libya ile bir enerji anlaşması imzaladı. NATO müttefiki olan Yunanistan'a karşı saldırgan söylemler ve güç gösterileri kullanıyor.'

Türkiye'nin Kafkas politikasını da masaya yatıran dergi Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteğin bölgedeki sorunun çözümüne engel oluşturduğunu iddia etti.

Söz konusu Türkiye analizi komşu basınında geniş yer buldu. Yunan Ta Nea gazetesi FP'nin analizini 'Erdoğan'ın Türkiye'si NATO'nun Truva Atı' başlığı ile okurlarına sundu.

Haberde 'Derginin Türkiye'nin NATO içindeki ikili duruşunu kanıtlamak için kullandığı örnekler arasında Doğu Akdeniz örneği yer alıyor' ifadesine yer verildi ve FP'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını yasadışı olarak nitelendirdiğinin altı çizildi.

YUNAN KOMUTANDAN İTİRAF GİBİ SÖZLER

Hava Kuvvetleri Koramirali Athanasios Papanikolaou Yunan basınına yaptığı açıklamada itiraf gibi ifadelere yer verdi.

Türk savunma sanayisi özellikle son 20 yılda çok büyük atılımlar yaptığının altını çizen Yunan komutan, 'Türk silah sistemlerini çok yüksek oranda, %70'in üzerinde destekleyebilme imkanı sağladı. Ürettiği silah sistemlerini de oldukça tatmin edici düzeyde ihraç etme yoluna gitmiştir' dedi.

Yunan komutan Türkiye'nin F-16 alıp alamamasının ise İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

İngiliz The Economist ve Bloomberg'in ardından Alman Stern dergisi de benzer tezleri dile getiren yazılara ev sahipliği yapmıştı.

İsveç'teki skandal eylemin ardından Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapısını kapatması üzerine Bloomberg'den tepki çeken bir teklif gelmişti.

'NATO, Erdoğan'ın genişlemeyi geciktirmesine izin vermemeli' başlıklı bir yazı kaleme alan Bloomberg, Türkiye'ye İsveç ve Finlandiya'dan talepleri nedeniyle 'kafa tutan ülke' benzetmesi yapmıştı.

Gözden Kaçmasın İsveç ve Finlandiya'dan ortak NATO açıklaması Haberi görüntüle

'NATO LİDERLERİ ERDOĞAN'A BASKI YAPMALI'

Türkiye'nin İsveç'ten iade taleplerinin iki ülke arasında çözülmesi ve NATO sürecine dahil edilmemesi gerektiği öne süren Bloomberg, NATO liderlerinin 18 Mayıs'tan önce iki ülkenin üyeliğini onaylaması için Erdoğan'a baskı yapması gerektiği savunmuştu.

Haberin Devamı

Kapağında Türk bayrağı üzerindeki hilale Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siluetini yerleştiren Economist, seçim analizinde 'Türkiye felaketin eşiğinde' ifadesini kullanmıştı.

Alman Stern dergisi ise benzer ifadelere yer verdiği Türkiye analizinde 'Putin ve Batı ile müzakere ediyor, NATO'yu küçümsüyor ve Suriye'de savaş başlatıyor' iddiasında bulunmuştu.