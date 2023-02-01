NATO umutları suya düştü... Erdoğan'ın sözleri İsveç'te soğuk duş etkisi yarattı!

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Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Türk Elçiliği önünde Kur’an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor.

NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te yaşanan skandal sonrası en sert tepkiyi gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'e net bir mesaj veren Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

'İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kuran'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize 'evet' demeyiz. Finlandiya'nın NATO'ya girme konusunda bakışımız olumludur.'

Erdoğan'ın sözleri İsveç'te soğuk duş etkisi yarattı. Ülkenin hemen hemen bütün gazete ve televizyonları Erdoğan'ın açıklamasına yer verdi.

Expressen bu gelişmeyi 'Türkiye NATO'da İsveç'e hayır diyor' başlığı ile okurlarına duyurdu.

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İsveç'in, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın hem İsveç hem de Danimarka vatandaşlığı bulunuyor... (Fotoğraf: AFP)

Haberde 'Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin tutumunu Çarşamba günü netleştirdi. Erdoğan, Meclis'teki bir toplantıda, siz buna izin verdiğiniz sürece, NATO'ya girmenize evet demeyeceğiz, dedi Erdoğan'ın sözleri ayakta alkışlandı' ifadelerine yer verildi.

'Türkiye, NATO sürecinde İsveç'e somut bir talepte bulunuyor' diyen Aftonbladet, 'Türkiye, İsveç'te Kuran'ın yakılmasına izin verildiği sürece İsveç'in NATO üyeliğine hayır diyecektir' yorumunda bulundu.

Svenska Dagbladet 'Erdoğan Kuranlar yakıldığı sürece hayır diyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıkarken Dagens Nyheter haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Erdoğan, Kuran yakılmasına izin verildiği sürece İsveç'in NATO üyeliğine evet olmayacağını söyledi.'

Dala-Demokraten 'Erdoğan kutsal kitabım Kuran'ın yakılıp yok edilmesine izin verdiğiniz sürece, NATO'ya girmenize evet demeyeceğiz diyor' dedi.