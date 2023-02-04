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Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e sert tepki!

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#ÇAVUŞOĞLU#İSVEÇ#NATO
Bakan Çavuşoğlundan İsveçe sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 17:39

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Alanya Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda, İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan çirkin saldırılara tepki gösterdi. İsveç'in NATO üyeliği için net konuşan Çavuşoğlu, "Kimse kusura bakmasın. Sözünde durmayan kimseyi ödüllendiremeyiz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, "3'lü mutabakat zaptında din konusu yoktu diyorlar. İnsanların kutsal değerlerine saygı duyun yazıyor mu kardeşim? Bunları yazmaya gerek var mı? Bunlar en temel değerler." ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti;

"İSVEÇ BU MAYINLARA BİLEREK BASIYOR"

"Bu terör örgütleri, bu radikaller aslında özellikle İSVEÇ'in NATO üyeliğinin yoluna mayınlar döşüyor. İsveç bu mayınlara bilerek basıyor. İstese temizleyebilir."

"KİMSE KUSURA BAKMASIN..."

"Kimse kusura bakmasın. Sözünde durmayan kimseyi ödüllendiremeyiz. Mutabakatı yerini getirenlerle oturur konuşuruz. Biz bir söz verdiysek bu sözümüzün her zaman arkasında dururuz."

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#ÇAVUŞOĞLU#İSVEÇ#NATO

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