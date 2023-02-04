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Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Diyarbakır-Şanlıurfa yolu kapandı... İstanbul'da kar ne zaman başlayacak?

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 13:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yoğun kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bölgede kuvvetli kar yağışı görülürken Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar yolda kaldı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul'da kar yağışının başlayacağını günü açıkladı. THY, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 258 uçak seferini iptal etti. İstanbul'da fırtına sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Meteoroloji yarın İstanbul'da beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle kente turuncu kodlu uyarıda bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Diyarbakır-Şanlıurfa yolu kapandı... İstanbulda kar ne zaman başlayacak

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

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Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Diyarbakır-Şanlıurfa yolu kapandı... İstanbulda kar ne zaman başlayacak
Meteoroloji bugün beklenen yoğun Kar yağışları nedeniyle Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Şırnak ve Kilis'e sarı kodlu uyarıda bulundu.

DİYARBAKIR-ŞANLIURFA YOLU KAPANDI

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda, etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ekipler, kara yolunun açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Diyarbakır-Şanlıurfa yolu kapandı... İstanbulda kar ne zaman başlayacak


Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kayan araçlar nedeniyle kara yolunda uzun kuyruklar oluştu. Bölgede AFAD ve Jandarma ekipleri yolda mahsur kalan araçlara müdahale ederken, Karayolları ve belediye ekipleri ise kar küreme çalışması yapıyor. Kent ve ilçe merkezlerinde ise belediyeler ise belediyeler temizlik çalışması yürütüyor.

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Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Diyarbakır-Şanlıurfa yolu kapandı... İstanbulda kar ne zaman başlayacak



Yenişehir Belediyesi, ilçede buzlanmaya karşı bulvar, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama işlemleri başlattı. Karla mücadele ekiplerinin 7/24 etkin bir şekilde sahada karla mücadele verdiğini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, “Yılın ilk karının yağmasının ardından vatandaşlarımızın bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için ekiplerimiz sahaya intikal etmiş bulunmaktalar. İlçemiz genelinde gerekli tuzlama ve temizleme çalışmaları yapılmakta ve bu çalışmalara kar yağışı süresince devam edeceklerdir. Vatandaşlarımızdan ulaşım araçlarına kar lastiği takmalarını, araç antifrizlerini kontrol etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını ve araçlarında zincir bulundurmalarını rica ediyoruz. Ekiplerimiz 7/24 vatandaşlarımızın memnuniyeti ve güvenliği için çalışmaya devam edecektir” dedi. Burak EMEK- Gıyasettin TETİK/Diyarbakır, (DHA)

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Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Diyarbakır-Şanlıurfa yolu kapandı... İstanbulda kar ne zaman başlayacak

VALİ YERLİKAYA'DAN İSTANBULLULARA UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Meteorolojik verilere göre pazar günü İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/s), Avrupa Yakası'nda yer yer tam fırtına (80-100 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Lütfen ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım" mesajını paylaştı.

İSTANBULDA VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da fırtına sebebiyle Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar seferleri iptal edildi.

PROF. DR. ŞEN UYARDI: İSTANBUL'A KAR GELİYOR

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, " Güneyli rüzgarın kuzeye dönmesi lazım kar için. Yarın öğleden sonra kar yağışı aşağılara kadar iner. Pazartesi ve salı günü biraz daha kuvvetli bir yağış var. Pazartesi günü biraz daha trafiği gevşetici tedbirler almamız lazım. İstanbul'a kar yağışı yerde tutuyorsa bu bir problemdir" dedi.

İstanbullular dikkat! Kar geliyor
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OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Prof. Dr. Şen, "Pazartesi günü okullar açılıyor. Bana göre okulların 2 gün daha ertelenmesi lazım. Kar bu hafta çarşamba, hatta perşembeye kadar sarkabilir. Sıcaklık salı gününden itibaren düşüyor. Bugün 8 derece, yarın 6 derece, pazartesi 4 derece, salı-çarşamba 2 dereceye düşüyor. Bu yerde karın birikmesi demektir. Pazartesi 2-3 santimetre kar olabilir yerde. Kar yağmadan önce yollara solisyon dökelim. İşimiz yoksa dışarı çıkmayalım" ifadelerini kullandı.

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Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Diyarbakır-Şanlıurfa yolu kapandı... İstanbulda kar ne zaman başlayacak

Meteoroloji yarın İstanbul'da beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle kente turuncu kodlu uyarıda bulundu.

THY'DEN SEFER İPTALLERİ

THY Basın Müşavirliği'den yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı toplam 238 uçuşun iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, İstanbul'da beklenen Kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği, İstanbul Havalimanı'nda 5 ve 6 Şubat tarihlerinde sefer iptalleri olduğu belirtilerek, "İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir. Misafirlerimiz uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye, uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabilirler" ifadelerine yer verildi.

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BOZCAADA VE GÖKÇEADA'YA 2 GÜN FERİBOT SEFERİ YOK

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine, Kuzey Ege Denizi’nde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yarın ve 6 Şubat'ta yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Diyarbakır-Şanlıurfa yolu kapandı... İstanbulda kar ne zaman başlayacak


Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki etkili olması beklenen fırtına nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın ve 6 Şubat Pazartesi günü yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)

MARMARA'NIN BATISI İÇİN FIRTINA UYARISI

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; yarın, sabah saatlerinden sonra İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa), İstanbul Avrupa yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar

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