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Meteoroloji'den yeni uyarı: Kar geliyor! İstanbullular dikkat

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#Meteoroloji#KAR#Istanbul
Meteorolojiden yeni uyarı: Kar geliyor İstanbullular dikkat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 07:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunda yurt genelinde yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle İstanbul’a dikkat çekerek, “Sömestr tatiline pazartesi ve salıyı katsak daha iyi olur” dedi. Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre İstanbul'da beklenen yağış pazar günü başlayacak ve çarşamba gününe kadar etkisini gösterecek.

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Kar yağışı yurt genelinde etkisini gösteriyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu tahminine göre hafta sonu Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. İstanbul dahil Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağacak. Yeni yağışlı sistemle İstanbul’da daha etkili kar yağışının görülmesi bekleniyor. Öte yandan sömestr tatilinin bitmesiyle pazartesi günü okullarda yeni eğitim ve öğretim dönemi başlayacak.

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‘EVİNİZDE OTURUN’

Prof. Dr. Orhan Şen, Hürriyet’e yaptığı hava tahmininde şunları söyledi: “İstanbul gibi bir megakentte kar yağışının çok şiddetli olmasına da gerek yok. Pazartesi günü hem okullar açılacak hem işe başlanacak. Çarşambaya kadar sarkıyor kar yağışı. Bence o kargaşayı yaşamamak için pazartesi, salı tatil olsa tabii daha iyi olur.”

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Prof. Dr. Şen yaptığı paylaşımda ise “Pazar evinizde oturun, kar var. Kıyılar hariç yerde kar örtüsü artar” dedi.

Meteorolojiden yeni uyarı: Kar geliyor İstanbullular dikkat

PROF. DR. ŞEN: İSTANBUL'DA AKŞAM YÜKSEKLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU

Prof. Dr. Şen, "Bugün İstanbul'da yağmur var, akşam yüksekler karla karışık yağmurlu, sıcaklık 8 derece. Günün önemli hadisesi Güneydoğu Anadolu'da yoğun Kar yağışı (20 santimetre). Bugün Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağmur var" mesajını paylaştı.

‘TEDBİRLİ OLALIM’

Beklenen kar yapışıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul’da; cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım” dedi.

İBB KARA HAZIRLIKLI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) hafta sonu gelmesi beklenen şiddetli kar yağışına yönelik tüm hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi. İBB, kar yağışına 9 bin 649 personel ve 2 bin 275 araç mücadele edecek. 64 tank solüsyon ve 377 kutu tuz da yollara dökülmek için hazırlandı. Çekici araçlar hazır bekletilerek, yolda kalmalara müdahale edilecek.

DON YAŞANACAK

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Sokak hayvanları kurtarılarak beslenmeleri yapılacak. Evsiz vatandaşlar da tesisler ve anlaşmalı otellerde ağırlanacak. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), muhtemel kar yağışı ile don olaylarına karşı uyardı. İstanbul’un, pazar günü sabah 08:00’den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

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Meteorolojiden yeni uyarı: Kar geliyor İstanbullular dikkat

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

Meteorolojiden yeni uyarı: Kar geliyor İstanbullular dikkat
Meteoroloji bugün beklenen yoğun Kar yağışları nedeniyle Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Şırnak ve Kilis'e sarı kodlu uyarıda bulundu.

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#Meteoroloji#KAR#Istanbul

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