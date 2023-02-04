İsveç'te terör yuvası! PKK adına adına şantaj yapıp, haraç kesiyorlar!

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PKK yandaşlarının İsveç'in başkenti Stokholm'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı çirkin provokasyona göz yuman ve daha sonrasında aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türk Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakması için izin veren İsveç adeta PKK/YPG terör örgütünün yuvası haline gelmiş durumda.



Peş peşe gerçekleşen skandal eylemler için 'ifade özgürlüğü' bahanesinin arkasına saklanan ülkeden dün dikkat çeken bir haber geldi.

Stockholm Bölge Mahkemesi, terör örgütü PKK/YPG adına haraç toplayan 40 yaşındaki bir zanlıyı teröre finansman sağlamaya teşebbüs, gasp teşebbüsü ve silahlı saldırı şüphesiyle gözaltına aldı.

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OCAK AYINDAKİ BİR OLAYLA BAĞLANTISI ÇIKTI

Savcı Hans Ihrman yerel basına yaptığı açıklamada şüphelinin, terör örgütü PKK'ya para toplamak için şantaj girişiminde bulunduğunu belirtti. Savcı Hans Ihrman, gazetecilerin Türkiye'nin soruşturmada yer alıp almadığı sorusuna cevap vermedi ancak herhangi bir siyasi baskıya maruz kalmadığını belirtti.

Polisin yaptığı incelemeler sonucu zanlının Ocak ayının başlarında Stockholm'ün merkezinde meydana gelen bir olayla bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

Ocak ayında silahı ile bir restorana girip tehditlere savuran ve havaya ateş eden adamın ağırlaştırılmış gasp teşebbüsü ve ağırlaştırılmış silah suçlarından da yargılanacağı düşünülüyor.



Stockholm merkezli, günlük gazete Aftonbladet, adamın haraçları terör örgütü PKK adına topladığını belirtti.

Göteborg Postası ise haberinde 'PKK'yı finanse etmek' suçundan ilk kez birinin gözaltına alındığına dikkat çekti ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer'ın sözlerine yer verdi;

"Son yıllarda terörün finansmanına yönelik çok daha katı önlemler aldık. Şimdi paranın PKK gibi terör örgütlerine ulaşmasını önlemek için kararlı bir şekilde çalışmaya devam etmeliyiz."



İsveç BASINI: BAŞBAKAN İLİŞKİLERİ YUMUŞATMAK İSTİYOR



Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak düzenlediği provokatif eylemin ardından İsveç ve Türkiye arasında tansiyon yükselmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç’e NATO kapısını kapatıp, Finlandiya’nın üyeliğini onaylayabileceğini ifade etmişti.



İsveç basını Türkiye'nin sert tepkileri sonrası, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un ilişkileri yumuşatmak için harekete geçtiğini iddia etmişti.

