Almanya yurtdışından işçi alacak mı? Alman Şansölye'den flaş açıklama

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Almanya'da gündem Başbakan Olaf Scholz'un sözleri...

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Scholz yakın gelecekte yaşanması beklenen personel açığına dikkat çekti.

'Okuldan eğitime geçiş için daha fazla destek organize etmeliyiz ve 50’li yaşlarının ortalarında işlerini kaybedenlere kalifikasyon yoluyla benzer iyi ücretli bir iş bulma şansı verilmeli' diyen Alman Şansölye tüm bunların yeterli olmayacağının altını çizdi ve Avrupa dışından vasıflı işçilere ihtiyaç duyulacağını açıkladı.

Scholz açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Avrupa dışından vasıflı işçilere de ihtiyacımız var. Almanya’nın modern göçmen yasasına ihtiyacı var. Bunun hazırlığı yapılıyor. Bu yıl bitmeden gerekli yasaları çıkaracağız. Almanya’da istihdam edilen kişi sayısının artacağından ve ekonomimizin büyüme oranlarının yükseleceğinden eminim.'

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‘BİRLİKTE ÜSTESİNDEN GELEBİLİRİZ’

İltica başvurusu yapanların geri gönderilmesi konusuna da değinen Scholz, Almanya’nın koruma garantisi verdiği ancak bundan yararlanamayacak olanların ülkelerine geri dönmesi gerektiğini, genellikle geldikleri ülkelerin ise bu insanları kabul etmekte zorluk çıkardığını kaydetti.

Bu sorunu çözmek için kararlı olduklarını belirten Başbakan Scholz sözlerine şöyle devam etti;

'Bu hafta itibariyle federal hükümetin kendi göç sorumlusu bulunuyor. Bu kişi de Joachim Stamp oldu. Onun görevi, menşe ülkelerle bu tür anlaşmaları müzakere etmektir. Bunun karşılığında bu ülkelerden vasıflı işçilerin Almanya’ya gelmesi için yasal kanallar açılacak' diye konuştu.

Scholz, göç meselesinin yalnızca birlikte üstesinden gelebilecekleri bir sorun olduğunu söyleyerek, 'Avrupa’da kalma hakkı olan herkes kalabilmelidir. Bu konuda göç ülkeleriyle anlaşmak gerekir' dedi.