İnanılmaz görüntü: Ölümle burun buruna... Selfie çekerken üzerlerine yıldırım düştü!

İngiltere son birkaç gündür şiddetli yağışlara teslim olmuş durumda. Ülkenin birçok şehrinde etkili olan yağışlar su baskınlarına sebep olup vatandaşların hayatını kâbusa çevirirken Surrey'de yaşanan akılalmaz olay bir anda ülke gündemine oturdu ve sosyal medyadan yayılarak manşetlere de taşınmış oldu.

Surrey'de yaşayan Rachel, Isobel and Andrew Jobson adlı üç kardeş kasklarını ve özel giysilerini giyerek bisikletle gezmek üzere yola çıktıklarında başlarına geleceklerden haberleri yoktu.

Üç kardeş yola çıkarken yağmura aldırmamışlardı çünkü kendilerini ıslanmaktan koruyacak giysileri ve güvenlik ekipmanları tam tamına yerindeydi. Ancak bir mola verip soluklanmak isteyince olanlar oldu!

Kardeşler üzerlerine yıldırım düşmeden birkaç dakika önce böyle poz verdi

Yolda yağmur çok şiddetlenince durmak zorunda kalan ve bir ağacın altına sığınan kardeşler bu anı ölümsüzleştirmek istediler ve başlarında kasklarıyla gülümseyerek poz verdiler. Bu fotoğraftan sonra bir de 'yağmurda mahsur kaldık' ibaresi ve üzgün surat emoji'siyle paylaşmak için bir poz daha çekmek istediler. Selfie çekmek için telefonun kamerasını kendilerine çevirdiler ve her şey o anda gerçekleşti.

Selfie'yi çekmek için tuşa bastıkları anda üzerlerine yıldırım düşen kardeşler adeta bir mucize eseri ölümden kurtuldular. Sadece vücutlarının bazı bölgelerinde yanıklarla olaydan kurtulan kardeşler telefonlarına baktıklarında daha şaşırdılar. Çünkü yıldırım düşmesine rağmen telefon zarar görmemişti ve istedikleri fotoğrafı çekmişlerdi.

Ancak tam o anda çekmeyi başardıkları fotoğraf adeta bir korku filmi sahnesini andırıyordu.

Kardeşler olay anından sonra olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürüldü ve hafif yanıkları hemen tedavi edildi. BBC'de yer alan habere göre şans eseri ölümden dönen Rachel, Isobel ve Andrew Jobson kardeşler yaşadıkları bu mucize gibi olayı hastanede verdikleri poz ile bir kez daha ölümsüzleştirdi. Bu kez üçü de fotoğrafta gülümsüyordu...

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