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Dünya
BBC Türkçe
Haber Giriş: 12.07.2021 - 16:30 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Hindistan'da yıldırım faciası: 50'den fazla ölü: Selfie çekerken can verdiler!

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Son dakika haberi: Hindistan'da yıldırım faciası: 50'den fazla ölü: Selfie çekerken can verdiler!

Hindistan'da özellikle yaz mevsiminde etkili olan Muson yağmurlarıyla birlikte meydana gelen sel felaketlerine yıldırım düşmesi kaynaklı can kayıpları da ekleniyor. Ülkede aynı gün içinde farklı eyaletlerde meydana gelen yıldırım çarpması sonucu 50'den fazla kişi hayatını kaybederken ölenlerden bazılarının tarihi bir kulede selfie çekmeye çalışan kişiler olduğu açıklandı.

Hindistan'ın kuzey vilayetlerinde yıldırım çarpması sonucu 50'den fazla kişi öldü.

Yıldırımdan en çok etkilenen Uttar Pradeş vilayetinde ölenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Komşu vilayet Racastan'da da çok sayıda kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ölenlerden 11'i Jaipur'da 12. yüzyıldan kalma bir anıtı ziyaret ediyordu. Grup, yağmur yağarken anıttaki gözetleme kulesinin tepesinde selfie çekiyordu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajlarını iletti.

Son dakika haberi: Hindistanda yıldırım faciası: 50den fazla ölü: Selfie çekerken can verdiler

Hindistan'da yıldırım düşmesi sık yaşanan bir durum ama Hindistan Meteoroloji Kurumu 1960'lardan bu yana yağmurla birlikte yıldırımların da arttığını ve bunun büyük olasılıkla iklim değişikliğinden kaynaklandığını söylüyor.

Resmi verilere göre her yıl yaklaşık 2 bin Hindistan vatandaşı yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybediyor.

Ölenler arasında yıldırım sonrası kaçmak için kuleden atlayanlar olduğunu da ifade ediyor.

Yağmurdan ağaca sığınanlara yıldırım düştü! İşte o dehşet anlarıHindistan'ın Gurugram kentinde altında 4 kişinin bulunduğu bir ağacın üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
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Firozabad şehrinde de iki erkek saklandıkları ağacın altında yıldırım düşmesi sonucu öldü.

Yedi kişi de Madhya Pradeş'te hayatını kaybetti. Ölümlerin en çok olduğu iki vilayette halkın genelde açık hava işlerinde ve inşaatlarda çalıştığı belirtiliyor.

Hindistan'da Haziran ve Eylül ayları genelde yoğun yağış alıyor.

Son dakika haberi: Hindistanda yıldırım faciası: 50den fazla ölü: Selfie çekerken can verdiler

Hindistan Meteoroloji Kurumu verilerine göre yıldırımlar 1990ların ortasından bu yana %30-40 oranında arttı.

Güney vilayeti Andhra Pradeş'te 2018 yılında, 13 saat içinde 36.749 yıldırım kaydedildi. İki vilayette geçen sene Haziran ayında yıldırım düşmesi sonucu 100'den fazla kişi öldü.

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