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İçlerinde en iyisiydi… Putin’i yıkacak ölüm!

#RUSYA#Putin#Ukrayna Savaşı
İçlerinde en iyisiydi… Putin’i yıkacak ölüm

Rusya ve Ukrayna savaşında üç ayı aşkın süredir devam eden savaş sayısız sivil ve askeri kayba neden oldu. Ancak en büyük kaybı ordusunun üst düzey komutanları savaşta ölen Rusya yaşadı. 24 Şubat’tan beri sayısız komutanı kaybeden Ruslar bu kez de en iyi paraşütçü komutanını yitirdi…

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Vladimir Putin'in savaşına bir darbe daha vuran ülkenin “en iyi paraşütçü komutanı” da dahil olmak üzere Ukrayna'da iki Rus albay daha öldürüldü. Böylelikle Rus ordusu çok büyük bir darbe daha almış oldu.

34 yaşındaki Yarbay Alexander Dosyagayev, 104. paraşütçü alayının havadan saldırı taburunun komutanıydı.

104. hava saldırı alayından askerlerin, savaşın başlarında Vladimir Putin'in güçleri tarafından yapıldığı iddia edilen tecavüz ve işkence zulümlerine sahne olan Buça'da olduğu bildirildi.

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EN BAŞARILI KOMUTANLARDAN BİRİYDİ

Pskov merkezli taburu, kapsamlı muharebe eğitimi ve askeri disiplininde Rusya'nın en iyisi olarak kabul edilmişti ve 2021 askeri festivalinde Rusya Ordusu'nda Kanatlı Piyade kategorisinin galibi olarak değerlendirilmişti.

İçlerinde en iyisiydi… Putin’i yıkacak ölüm
Paraşütçü yarbay Rus ordusunun en genç ve başarılı subaylarından biriydi

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Dosyagayev bu başarıdan sonra "Askerlerimin ve subaylarımın elde etmeye çalıştıkları sonucu göstermesi beni gururlandırdı" demişti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Dosyagayev'in ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, “Ukraynalı savaşçılarla karşılaştı ve bu onun sonu oldu” ifadesini kullandı.

Rus medya kuruluşu Mediazona, adı henüz açıklanmayan bir albayın daha öldüğünü doğruladı.

41 yaşındaki Albay Vladimir Ivanov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Bilgi ve Kitle İletişim bölümünde görev yaptığı için Ukrayna medyası tarafından “propagandacı” olarak etiketlenmişti.

BİR ALBAY DA MARTTA ÖLMÜŞ

Komutanın mart ayında Ukrayna'da savaşırken öldüğü tespit edildi.

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İvanov'un bir arkadaşı, 9 Mayıs'ta çeşitli çatışmalarda öldürülen Rusları anmak için düzenlenen “ölümsüz alay” yürüyüşünde onun portresini taşırken fotoğraflandı.

Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük kaybı olan savaşta 10 generalle birlikte 40'tan fazla Rus albayının öldürüldüğüne inanılıyor.

İçlerinde en iyisiydi… Putin’i yıkacak ölüm
Albay Vladimir Ivanov, ölümünden sonra böyle anıldı

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Ek olarak, Ukrayna savunma bakanlığına göre işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana 30.000'den fazla Rus askeri öldürüldü.

Öte yandan yayılan haberler, Kremlin lideri Putin’e doktorlar tarafından sadece üç yıl ömür verildiğini iddia eden son raporları ortaya koyuyor.

Artan sayıda doğrulanmamış rapor, 69 yaşındaki devlet başkanının kanser olduğunu ve sağlığının hızla kötüleştiğini iddia ediyor.

PUTİN'İN NE KADAR ÖMRÜ KALDI?

Rus istihbarat ve güvenlik servisi FSB’den bir görevli Putin'in "hayatta kalmak için iki ila üç yıldan fazla zamanı olmadığını" iddia etti ve Rusya liderinin "hızla ilerleyen ciddi bir kanser türü" olduğunu sözlerine ekledi.

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Kimliği belirsiz bu Rus casusunun FSB firarisi Boris Karpichkov'a gönderildiği söylenen mesajlarda ayrıca Putin'in görme yetisini kaybettiği ve baş ağrısı çektiği belirtiliyor.

İçlerinde en iyisiydi… Putin’i yıkacak ölüm
Putin'in hasta olduğu ve az bir ömrü kaldığı söylentileri bitmiyor

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Rus subay Sunday Mirror'a verdiği demeçte, "Baş ağrısı çektiği söylendi ve televizyona çıktığında ne söyleyeceğini okumak için her şeyin büyük harflerle yazılmış olduğu kâğıt parçalarına ihtiyacı var" dedi ve ekledi “O kadar büyükler ki, her sayfada sadece birkaç cümle var. Görme durumu ciddi şekilde kötüleşiyor.”

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