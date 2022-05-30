Bu kadarına da pes... ABD'de 10 yaşındaki çocuk toplu katliam mesajı yayınladı!

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ABD, günlerdir Teksas eyaletinden gelen saldırı haberinin şokunu yaşıyor...

Teksas eyaletine bağlı Uvalde kentinde bulunan Robb İlkokulu korkunç bir katliama sahne olmuş, geçtiğimiz hafta yaşanan saldırı sonrası 19'u öğrenci 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke henüz bu saldırının yaralarını sarmaya çalışırken Florida'dan akıllara durgunluk veren bir haber geldi.

ABD yasaları 18 yaşını dolduran her vatandaşın silah satın almasına izin veriyor.

Fox News'ta yer alan habere göre, 10 yaşındaki Daniel Marquez isimli öğrenci ilkokulunda toplu katliam tehdidi mesajı gönderdi.

POLİS ANINDA HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine harekete geçen güvenlik birimleri 10 yaşındaki öğrenciyi gözaltına aldı.

Yetkililer tarafından sorgulandıktan sonra Marquez, toplu katliam yapmak için yazılı tehditte bulunmakla suçlandı.

'BİR SANİYE BİLE TEREDDÜT ETMEDİK'

Konu ile ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulunan Şerif Carmine Marceno şu ifadeleri kullandı;

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Bu öğrencinin davranışı, özellikle Teksas'taki son trajediden sonra mide bulandırıcı. Çocuklarımızın güvende olduğundan emin olmak bizim için her şeyden önemli. Okullarımızda kanun ve düzen olmaya devam edecek. Bu nedenle ekibim bu tehdidi araştırmak için bir saniye bile tereddüt etmedi.'

Gençlik Hizmetleri Suç Araştırmaları Dairesi, çocuğun yaşı nedeniyle davayı üstlendi.

BAKANLIK POLİS MÜDEHALESİNİ İNCELEYECEK

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı, geçen hafta Teksas'ın Uvalde kentinde bulunan Robb İlköğretim Okulu’ndaki 19 çocuk ve 2 öğretmenin öldürüldüğü silahlı saldırıya polisin müdahalesini incelemeye aldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yayımlanan açıklamada, Uvalde Belediye Başkanı Don McLaughlin’in talebi üzerine bakanlığın, Uvalde’de 24 Mayıs’ta gerçekleşen silahlı saldırıya kolluk kuvvetlerinin verdiği yanıtla ilgili bir ‘Kritik Olay İncelemesi’ yapacağı belirtildi.

İncelemenin amacının, o gün kolluk kuvvetlerinin eylemlerinin ve tepkilerinin bağımsız bir değerlendirmesini yapmak, ilk müdahale ekiplerinin aktif saldırı olaylarına hazırlanmalarına ve bunlara yanıt vermelerine yardımcı olmak için çıkarılan dersleri ve en iyi uygulamaları belirlemek olduğu ifade edildi.

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İncelemenin, Bakanlığın Topluma Yönelik Polislik Ofisi ile yapılacağı ifade edilen açıklamada, “Adalet Bakanlığı'nın toplu silahlı saldırı ve diğer kritik olaylara ilişkin eylem sonrası incelemelerinde olduğu gibi, bu değerlendirme de adil, şeffaf ve bağımsız olacaktır. Adalet Bakanlığı, incelemesinin sonunda bulgularını içeren bir rapor yayınlayacak” ifadelerine yer verildi.