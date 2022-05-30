Komşuda gündem Türkiye... En kötü senaryoyu yazdılar

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye aleyhindeki açıklamaları sonrası Yunan basınının gündemi Türkiye olmaya devam ediyor.

CNN Greece 'Miçotakis'in gündemi Türk provokasyonu' başlıklı haberinde Yunan Başbakanın Brüksel'deki zirvede bu konuyu dile getireceği bilgisine yer verildi.

George Papaconstantinou imzalı haberde Miçotakis'in 'Yunanistan her zaman diyalogdan yanadır, ancak egemenlik ve egemenlik haklarının ihlalini kabul edilmeyecektir' mesajı vereceğinin altı çizildi.

Avrupa Birliği'nin 27 lideri, Ukrayna'nın mali desteği ve yeniden inşası, gıda güvenliği, enerji ve savunma gibi konuları ele almak üzere bugün Brüksel'de toplanıyor.

Eleftherostypos gazetesinde de Miçotakis'in zirvede bu konuyu gündeme taşıyacağı bilgisine yer verildi.

Haberde 'Miçotakis'in bölgedeki gerginliğin tırmanma tehlikesi hakkında muhataplarını bilgilendirmesi bekleniyor' ifadesine yer verildi.

İŞTE OLASI SENARYOLAR

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Kathimerini gazetesi ise bölgedeki gerilimin tırmanacağı uyarısında bulundu.

Söz konusu haberde 'önümüzdeki haftalarda Yunan hükümeti Ankara'nın mülteci/göçmen krizini istismar etmesini bekliyor' ifadeleri yer aldı.

Atina'nın bir başka endişesinin Temmuz ayında Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde Türk sondajının yeniden başlaması olduğu bilgisine yer verilen haberde bunun Doğu Akdeniz'de yeni bir krize neden olabileceğinin altı çizildi.

Bir Türk araştırma gemisinin Girit'in güneyine gönderilmesi en kötü senaryo olarak lanse edildi ve 'Ankara'nın Oniki Ada'da bir Yunan tatbikatını önlemeye yönelik olası bir girişimini öngörmektedir' ifadelerine yer verildi.

Haberde bu senaryonun gerçekleşme ihtimalinin son derece düşük olduğunun ise altı çizildi.

MİÇOTAKİS NE DEMİŞTİ?

Yunan başbakan, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

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Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

YUNANİSTAN’IN F-35 HESABI

Öte yandan Miçotakis’in ABD ziyaretinden sonra, Atina’da 20-24 adet F-35 tipi savaş uçağının 2028’den itibaren teslim alınması hesapları yapılıyor.

Ancak Atina'nın bütçede yaşadığı kısıtlamalar nedeniyle bu durumun 2029'dan önce gerçekleşmeyebileceği belirtiliyor.